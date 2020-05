Déconfinement: "On continue à nous mentir", accuse Marine Le Pen

Après s'être indignée des conditions du déconfinement dans les transports en commun, la président du Rassemblement national a critiqué la communication gouvernementale sur les tests de dépistage du Covid-19.

Marine Le Pen, le 1er mai 2020, à Paris ( AFP / Alain JOCARD )

Sur un thème ou un autre, le "ping-pong" entre opposition et gouvernement se poursuit. Mardi 12 mai, Marine Le Pen a estimé que "l'opacité est organisée", notamment sur les tests en période de déconfinement, critiquant à nouveau les "incohérences" du gouvernement dans la crise sanitaire. "L'opacité est organisée, clairement", a accusé sur RFI la présidente du Rassemblement national, qui a critiqué à nouveau les "incohérences" et les "manquements" du gouvernement "depuis le début" de la crise du coronavirus.

Le Pen, LREM, et les "scandales d'Etat"

"On continue à nous mentir sur le nombre de tests disponibles", a estimé la cheffe du RN. "On nous explique que depuis hier normalement il y a 700.000 tests possibles par semaine. En fait on était avant-hier à 150.000 par semaine". La candidate déjà déclarée à la présidentielle de 2022 "attend de voir, avec des exemples précis d'ailleurs, si véritablement, tous ceux qui auront des symptômes seront testés et si leurs cas contacts (...) seront également testés".

Ces déclarations s'inscrivent dans un échange de critiques avec la majorité LREM, dont le chef de file Stanislas Guerini. Ce dernier a accusé la président du Rassemblement national de chercher le "moindre dysfonctionnement pour traquer un scandale d'Etat" . A l'antenne de Franceinfo TV, le délégué général de la République en Marche a ainsi fustigé les "oiseaux de malheur" de l'opposition, qu'il a qualifiés de "charognards de l'information". La veille, lundi 11 mai, Marine Le Pen avait déploré les transports en commun surchargés sur certains grands axes d'Île-de-France. La finaliste de la dernière élection présidentielle avait réclamé des "explications" sur l'"aberration" des capacités réduites et des "retards" dans les transports en commun.