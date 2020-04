Déconfinement : les entreprises cherchent des solutions pour éviter l'engorgement des transports

Tandis que le déconfinement se profile, le 11 mai, la question des transports en commun pour les personnes devant se rendre dans les bureaux se pose. Les entreprises pourraient être amenées à aménager leurs horaires.

L'Arche de la Défense, le 18 mars 2020 à Paris. ( AFP / Martin BUREAU )

Éviter l'heure de pointe dans les transports en commun. C'est l'équation que vont devoir résoudre les entreprises, à l'heure du déconfinement, prévu le 11 mai.

Le risque est grand de voir à nouveau des cohortes de travailleurs dans les transports, dans l'impossibilité de respecter les mesures de distanciation sociale. Comme l'indique BFM Business, l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS), organisme qui agit pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, a émis des recommandations aux entreprises.

La modulation des horaires de travail, en vue de mieux répartir les trajets de ses salariés est l'option privilégiée par l'Institut. Un aménagement de 15 minutes peut parfois être suffisant. Ce type de mesures avait été expérimenté avec succès, indique le média.

15 minutes suffisantes

En 2012, à Rennes, l'Université avait décalé d'un quart d'heure de début de ses cours. Résultat, le nombre de personnes dans le métro rennais avait baissé de 17% aux heures de pointe. Une expérimentation similaire avait été lancée avec certaines entreprises de la Défense, à Paris, afin de diminuer la fréquentation de 5%.

D'autres pistes sont également à l'étude, telles que l'ouverture prolongée des restaurants d'entreprises. Cette plage horaire plus longue permettrait de diminuer la fréquentation moyenne des lieux, et ainsi, rendre possible la distanciation sociale.