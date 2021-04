Déconfinement : les commerces réclament une "réouverture impérative de tous au plus tard le 10 mai"

Le mois de mai est un mois "capital en termes d'activité" pour les magasins, arguent les principales fédérations du commerce et quelque 150 patrons d'enseignes, dans une tribune publiée dans Le Parisien .

Un magasin fermé à Paris. ( AFP / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT )

Alors que le gouvernement a indiqué mercredi 21 avril qu'il maintenait, en dépit d'une décrue encore fragile de l'épidémie, son objectif de lever progressivement les restrictions en mai, en supprimant la limite des 10 kilomètres d'abord puis en rouvrant les terrasses mi-mai, les principales fédérations du commerce et quelque 150 patrons, franchisés et affiliés de réseaux d'enseignes ont lancé un " plaidoyer pour une réouverture impérative de tous les commerces au plus tard le 10 mai ".

Signée par 12 fédérations dont celles de la franchise, la bijouterie, l'ameublement, le prêt-à-porter féminin, la chaussure, le commerce de centre ville...- et des dirigeants d'enseignes (Beauty Success, Brand Sisters, Burton, But, Casa, Celio...), cette tribune, publiée par Le Parisien jeudi 22 avril, demande au gouvernement d''acter dès à présent" cette date pour "tous les points de vente, quelles que soient leur taille et leur localisation", le mois de mai étant un mois "capital en termes d'activité" pour les 150.000 magasins fermés depuis le 3 avril.

"Nous prenons (...) notre part à l'effort collectif de lutte contre la Covid mais cette situation de fermeture ne peut plus durer. Elle met gravement en péril nos entreprises et inquiète nos 800.000 collaborateurs", affirment les signataires, pointant aussi les conséquences pour tout l'écosystème (fournisseurs, franchisés, marques, bailleurs...) et les villes qui subissent une vacance commerciale.

"Après avoir perdu plus de 20% de chiffre d'affaires en moyenne en 2020, nous avons encore perdu plus de 30% d'activité depuis le début de l'année et chaque semaine de fermeture appauvrit et fragilise nos réseaux", soulignent-ils. Cela se traduit par "des problèmes importants de trésorerie, à un niveau de stock invendu croissant, l'annulation de nos investissements, la hausse de l'endettement de nos entreprises du fait des PGE... autant d'impacts qui aggravent le risque de suppression de magasins et d'emplois", détaillent les commerçants.

Selon Emmanuel Le Roch, délégué général de Procos, fédération représentante du commerce spécialisée, "les aides ont été mieux dimensionnées pour les petits commerçants, et c'est une bonne chose, mais on surestime la solidité des réseaux qui ont 200 ou 300 magasins : c'est en fait un ensemble de petites exploitations, et comme les aides ne peuvent pas compenser des périodes aussi longues de fermeture, il faut absolument rouvrir", a-t-il expliqué. " Mai est plus important que mars ou avril : il ne faut pas rouvrir trop tard , pour les acteurs du textile ou ceux qui dépendent des ventes générées par la Fête des mères", dit-il. Il a par ailleurs appelé le gouvernement, qui a "pris des engagements fermes sur l'indemnisation des charges fixes, des loyers et des stocks invendus", à "verser rapidement des compensations à la hauteur des enjeux".

Les signataires du plaidoyer demandent donc au gouvernement d'" acter dès à présent" la date de réouverture afin de leur permettre de "l'anticiper, la préparer avec leurs salariés et les rassurer ". "C'est seulement ainsi que nous parviendrons à sauver nos entreprises et les centaines de milliers d'emplois qu'elles représentent dans l'ensemble des territoires", estiment-ils.