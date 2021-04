Déconfinement : le patronat satisfait des annonces d'Emmanuel Macron

De la "visibilité", mais un manque "d'audace". Les différentes organisations patronales ont fait part, jeudi 29 avril, de leur satisfaction après l'annonce du calendrier de déconfinement par le président de la république.

Emmanuel Macron à Paris, le 29 avril 2021. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

"On a de la visibilité, donc ça c'est positif, c'était attendu", a déclaré le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME), François Asselin. Mais "on aurait aimé un peu plus d'audace", a-t-il ajouté, en pensant "au pont de l'Ascension", durant lequel certains commerces, les terrasses de café et les cinémas resteront fermés, leur ouverture n'étant prévue qu'à partir du 19 mai. Il a qualifié la réouverture de "timide".

"On plaidait pour une réouverture avant l'Ascension mais tous les secteurs ont désormais un calendrier et de la visibilité. Déconfiner progressivement est selon nous la bonne méthode ", a réagi de son côté le Medef.

Toutefois, "cela peut être contrebalancé par une surveillance territoriale qui fait que si jamais il y a une évolution malheureuse de la pandémie, les mesures restrictives s'appliquent immédiatement aux territoires concernés", a tempéré le président de la CPME.

"Enfin des perspectives"

Pour sa part, Dominique Métayer, le président de l'Union des entreprises de proximité (U2P), qui représente des artisans et des professions libérales, a déclaré se féliciter "d'avoir ces informations qui sont importantes pour toutes nos activités qui sont à moitié à l'arrêt ou arrêtées et de pouvoir donner enfin des perspectives et de pouvoir s'organiser en vue de ses réouvertures". "En plus on a eu des garanties qu'on pourrait être accompagnés pour ceux qui sont dans le besoin", a-t-il ajouté.

"L'annonce d'un allègement des mesures de restriction comme les dates de réouvertures constituent de bonnes nouvelles que nous attendions tous avec impatience", a déclaré pour sa part Joël Fourny, le président de CMA France, l'organisation nationale des chambres des métiers et de l'artisanat.

Concernant les mesures de soutien aux entreprises, "le président de la République ce matin nous a dit que jusqu'à fin mai rien ne changerait", a d'autre part indiqué François Asselin. "Si l'ouverture est timide, la reprise risque de l'être tout autant dans les secteurs concernés" , craint aussi le président de la CPME, qui souhaite que "la baisse des mesures de soutien suive la courbe de l'activité".

Calendrier des mesures de restrictions tel qu'annoncé par Emmanuel Macron le 29 avril. ( AFP / )

"Pour Bercy, c'est un peu complexe car cela nécessite de faire du sur-mesure et on risque d'avoir un décalage de paiement des aides le temps de vérifier que la déclaration est objective", a reconnu François Asselin. Sur ce point, "les arbitrages ne sont pas complètement terminés", a-t-il ajouté, indiquant avoir "proposé que pour assurer ce décalage de trésorerie, on verse une somme forfaitaire qui correspondrait à celle qui a été versée au mois d'avril et au mois de mai, le temps que les entreprises puissent faire leur déclaration d'évolution d'activité pour toucher les mesures de soutien".

"Il est aujourd'hui indispensable de prendre des mesures adaptées à nos entreprises artisanales et apporter des soutiens particuliers aux secteurs lourdement impactés ou qui ne redémarreront pas aussi rapidement que nous l'espérons", a plaidé M. Fourny.