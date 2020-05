Déconfinement : le Medef regrette que Paris soit classée orange

Classée orange, la capitale va encore subir des restrictions jusqu'au 22 juin. "Ce décalage d'un mois, pour l'économie parisienne, il est terrible", a déploré jeudi soir le président du Medef Paris Charles Znaty.

Le Café de Flore, iconique café de Saint-Germain-des-Près, à Paris, le 15 mars 2020. ( AFP / PHILIPPE LOPEZ )

Après deux mois de confinement et 3 semaines d'un déconfinement progressif, "la liberté va redevenir la règle", a martelé jeudi 28 mai le Premier ministre Edouard Philippe en présentant la phase II du déconfinement , qui va durer du 2 au 22 juin. Parce que "les résultats sont bons sur le plan sanitaire", le gouvernement a donné son feu vert à la levée de nombreuses restrictions pour la phase II du déconfinement, comme la limite des 100 km, la réouverture des lycée, des cafés-restaurants, des parcs mais aussi des salles de spectacle, mais avec une plus grande prudence en Île-de-France, à Mayotte et en Guyane , désormais classée en "zone orange".

"Je trouve dommage qu'on ne fasse pas plus confiance aux entreprises parisiennes et à leurs collaborateurs" , a déclaré jeudi soir à l' AFP le président du Medef Paris Charles Znaty, tout en disant comprendre "les mesures, l'intérêt sanitaire". "Ce décalage d'un mois, pour l'économie parisienne, il est terrible", selon M. Znaty, pour qui la capitale est "à la fois le poumon et la vitrine économique de la France".

"Toutes les activités comme les bars, les salles de spectacles, les restaurants, les cinémas, vont encore devoir attendre un mois", déplore le responsable patronal qui souligne que le nombre de cinémas, par exemple, est plus élevé à Paris qu'ailleurs en France - leur réouverture est programmée le 22 juin sur l'ensemble du territoire.

D'après les mesures annoncées jeudi par le Premier ministre Edouard Philippe, seules les terrasses des cafés et restaurants pourront rouvrir en Île-de-France le 2 juin , alors que ces établissements pourront tous rouvrir complètement à cette date dans le reste de la France métropolitaine. Les salles de spectacle vivant ne pourront elles aussi rouvrir qu'en zone verte, donc pas en région parisienne, mardi prochain, tout comme les parcs de loisirs.

M. Znaty souligne que les entreprises parisiennes prennent "très au sérieux" les préconisations sanitaires mises en place dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. "Les gens sont en télétravail, ne prennent pas les transports, sont hyper-raisonnables, les entreprises sont hyper-raisonnables" , selon lui.

Mais malgré cela, avec le placement de l'Île-de-France en orange, "le deux poids deux mesures coûte très cher à Paris", déplore M. Znaty.