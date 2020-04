Déconfinement : le casse-tête des maires

Christian Estrosi, maire de Nice. © Arié Botbol / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Les écoles, bien sûr, les transports, évidemment, et, de façon plus large, les mobilités avec la perspective d'embouteillages monstres, ou encore le retour de « la vie commerciale », comme il le dit aussi... Ce sont les trois principaux dossiers sur lesquels planchent le maire d'Angers, Christophe Béchu, et son équipe pour assurer au mieux le déconfinement de ses administrés. Mais il y a aussi un autre sujet qui mobilise la municipalité angevine, comme la plupart dans le pays : les déchetteries. « Puisque les gens sont chez eux, ils nettoient, ils trient, et ils stockent, constate Christophe Béchu. Dès qu'ils pourront circuler plus librement, on s'attend donc à une grosse intensité de déchets. Les demandes spécifiques qui sont adressées à la mairie se concentrent sur ce sujet. On s'attend donc à avoir des files d'attente de voitures devant les déchetteries, on prévoit même d'étendre les horaires d'ouverture, sept jours sur sept, voire sans doute d'alterner les autorisations en fonction des numéros pairs et impairs des plaques minéralogiques des voitures... » Dans chaque commune de France, à l'approche du 11 mai, pour les maires, constamment sur la brèche depuis le début de la crise du Covid, les problèmes s'amoncellent.

Cette crise, nous n'avons pas de manuel pour la traiter. C'est pourquoi tout le monde tâtonne.

Après avoir bataillé pour gérer la pénurie de masques, de gels et, plus globalement, de matériels de

