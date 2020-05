Déconfinement : la réouverture des plages se profile en Méditerranée

Plusieurs villes des Alpes-Maritimes ont émis des demandes, actuellement traitées par la préfecture, qui souhaite encourager la pratique des activités physiques. Les "activités statiques", elles, devront attendre encore un peu.

(illustration) ( AFP / VALERY HACHE )

Quasi-désertes depuis la mi-mars, des plages de la Côte d'Azur pourraient rouvrir dès ce week-end pour les promenades et les baignades ou des sports inviduels, selon le préfet des Alpes-Maritimes Bernard Gonzalez. "Moi j'ouvrirai, après examen des dossiers qui me seront proposés, les plages dont les maires demanderont l'ouverture", a t-il déclaré sur France Bleu Azur, mardi 12 mai : "On va partir dans un premier temps vers une utilisation des plages qu'on appelle 'dynamique', c'est-à-dire pour la promenade et l'accès à la mer pour les pratiques sportives individuelles". "Il ne s'agit pas d'envisager une utilisation de la plage traditionnelle, avec 'bronzing', pique-nique et autre", a-t-il complété.

"Cas par cas"

"Il y aura possiblement réouverture ce week-end à la condition que l'on reçoive des dossiers avant et qu'ils soient étayés", a-t-on aussi ajouté dans l'entourage du préfet, précisant qu'il n'y avait "pas de dérogation accordée à cette heure". "L'idée en effet est de ne pas permettre les activités statiques sur les plages: juste permettre qu'on les traverse pour aller nager et faire une activité physique" , a-t-on ajouté de même source.

Dès lundi, le maire LR de Nice Christian Estrosi s'était réjoui "de l'accord trouvé" avec le préfet. Plusieurs maires demandaient la réouverture des plages, fermées depuis le confinement imposé pour la lutte contre l'épidémie de coronavirus, pour permettre aux riverains de faire de l'exercice, et le ministère de l'Intérieur avait annoncé jeudi des possibilités au "cas pour cas", également pour les lacs.