Déconfinement : la date du 11 mai sera très difficile à tenir, avertissent les transporteurs

Dans un courrier daté du 30 avril et adressé à Edouard Philippe, les PDG des principales sociétés de transport public préviennent qu'ils "ne disposent pas aujourd'hui des moyens humains et matériels de nature à satisfaire" la mise en place des règles de distanciation physique.

(Photo d'illustration) ( AFP / ALAIN JOCARD )

Le déconfinement progressif dès le 11 mai en inquiète plus d'un. Alors que les maires d'Île-de-France demandent à Emmanuel Macron de repousser la réouverture des écoles , les transporteurs publics s'alarment aussi. Dans un courrier à Edouard Philippe daté du 30 avril, que Le Point et Le Parisien ont pu consulter ce week-end, les dirigeants des principales sociétés de transport public, l'Union des transporteurs publics (UTP), la RAPT, la SNCF, Keolis, Transdev et Agir, expliquent qu'ils ne pourront pas remplir leur mission dans les conditions fixées par le Premier ministre le 28 avril lors de la présentation de son plan de déconfinement.

Le risque de "troubles à l'ordre public" et des "tensions sociales"

Alors que le chef du gouvernement leur a laissé trois semaines pour "s'organiser pour permettre, même dans le métro, le respect des gestes barrière", ces sociétés, "qui assurent plus de 90 % des services de transport public en France", estiment qu'elles "ne disposent pas, aujourd'hui, des moyens humains et des matériels de nature à satisfaire à une telle obligation."

Celle-ci "ne saurait être respectée sans une très forte limitation du flux, la capacité d'emport des véhicules (bus et trains) devant être alors limitée au maximum à 10 et à 20 % de leurs capacités", écrivent Jean-Pierre Farandou (SNCF), Catherine Guillouard (RATP), Patrick Jeantet (Keolis) et Édouard Hénaut (Transdev), qui évoquent "en cas de forte affluence", des "risques d'arrêt du service susceptibles de générer des troubles à l'ordre public" et "des tensions sociales de la part du personnel", telles que droits de retrait ou assignations judiciaires.

Pour éviter que la situation ne dégénère, les signataires demandent "la mobilisation des forces de l'ordre, nationales et municipales" , comme "une condition indispensable à la régulation de ces flux", comme l'a notamment réclamé la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, dans Le Journal du dimanche , réclamant "un renfort de 5.000 forces de l'ordre".

Si rien n'est fait pour les accompagner dans cette reprise d'activité, les transporteurs menacent : "Nous considérons de notre devoir de vous informer du risque très élevé de trouble à l'ordre public qui conduira nécessairement à l'arrêt des transports publics".

Selon Le Parisien , Edouard Philippe n'a pas apprécié cette missive, qualifiée en petit comité "d'irresponsable eu égard à leur statut" . "Une explication franche et virile avec la ministre des Transports, Elisabeth Borne, pourrait même avoir lieu dans les prochaines heures", écrit le quotidien.