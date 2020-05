Déconfinement : la course aux masques a commencé

Depuis dimanche 26 avril, les pharmaciens ont le droit de vendre des masques réutilisables. Mais les commandes arrivent au compte-gouttes, et les délais de livraison s'annoncent parfois longs... © STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

Jugé peu utile dans les premières semaines de l'épidémie, le port du masque dans la population est désormais vivement encouragé par le gouvernement. À partir du 11 mai, il sera obligatoire dans les transports en commun, et les commerçants pourront exiger que leurs clients en portent un pour entrer dans leur magasin. En annonçant le plan de déconfinement devant les députés, Édouard Philippe a donc lancé la course à l'achat d'un masque lavable, dit « grand public ».

L'exécutif assure que la production française et les importations permettent en cette fin avril de rendre disponibles 26 millions de masques grand public par semaine. Mais à dix jours du déconfinement, il est encore difficile de s'en procurer. « Pas encore de masques », prévient une affichette sur la vitrine d'une pharmacie du 11e arrondissement de Paris ce jeudi 30 avril. « On les a commandés après le décret de ce week-end nous autorisant à les vendre, donc on n'a rien reçu pour le moment », précise le pharmacien.

Six euros le masque réutilisable

Un peu plus loin, autre officine, autre affichette : « Nous n'avons pas encore de masques, livraison prévue la semaine prochaine. » Dans la même rue, une autre pharmacienne indique qu'une commande a bien été passée « il y a quelques semaines déjà » par son groupement, mais rien n'est

