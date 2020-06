Déconfinement : "Il faut sortir de l'infantilisation et de la peur", estime Ségolène Royal

Invitée des 4 Vérités sur France 2, l'ancienne ministre de l'Ecologie s'est également exprimée sur les violences policières. Selon elle, le gouvernement doit "reconnaître les dysfonctionnements et apporter des solutions".

L'ancienne ministre de l'Ecologie Ségolène Royal, le 23 janvier 2020. ( AFP / CHRISTOPHE SIMON )

Comment déconfiner au plus vite pour permettre un retour à la vie normale ? Selon l'ancienne ministre de l'Ecologie Ségolène Royal, il faut "maintenir les mesures de distanciation et les masques" et "mettre en place le dispositif qui permettra de réagir rapidement si le virus reprend". Interrogée sur France 2 , la présidente de Désir d'avenir pour la planète a également estimé que le port du masque devrait être obligatoire sur la voie publique et dans les commerces .

Selon elle, avoir fermé les parcs pendant le confinement était "absurde" . "Si on avait rendu le port du masque obligatoire, et avec la distanciation, tout le monde aurait pu profiter des parcs. Les gens qui ont été privés du contact avec la nature ont subi très difficilement le confinement", indique-t-elle.

Doit-on adapter les règles concernant l'école, les enfants étant peu porteurs du virus ? "Oui bien sûr. Les instructions de 63 pages qui sont tombées sur la tête des écoles ont entraîné une réaction d'inertie. Les enseignants ont eu peur pour leurs élèves et pour eux-mêmes", a répondu l'ancienne candidate à la présidentielle. " Il faut vraiment sortir de cette infantilisation, de cette peur pour passer à la responsabilisation et à la confiance ", a-t-elle poursuivi.

Revaloriser les salaires dans la fonction publique hospitalière

Ségolène Royal a également estimé que l'Etat allait devoir se montrer à la hauteur des promesses faites aux personnels soignants . "L'État doit l'être et doit l'être rapidement", a-t-elle affirmé. "De toute façon le dérèglement climatique va conduire à des crises sanitaires de plus en plus fréquentes donc il faut un dispositif et un service publique de la santé" adapté, a indiqué l'ancienne ministre qui juge "assez désolant" qu'il "ait fallu cette crise pour que la remise à niveau (du service de santé) soit décidé".

"J'ajoute que dans les hôpitaux, la majorité des personnels sont féminins. Et finalement cette dévalorisation des métiers est aussi dûe à la discrimination salariale entre les hommes et les femmes ", a poursuivi Ségolène Royal. "Il n'y a aucune raison que la fonction publique hospitalière soit moins payée que la fonction publique d'État", a-t-elle affirmé.

"La police n'est pas raciste, mais quelques policiers le sont"

Sur la question des violences policières, Ségolène Royal a estimé que le gouvernement allait devoir répondre rapidement, sous peine de risquer une convergence des luttes, notamment entre les "gilets jaunes" et les "jeunes des quartiers".

"La police n'est pas raciste, mais quelques policiers le sont", a-t-elle estimé. "La preuve, c'est qu'il y a une trentaine d'enquêtes sur des faits de racisme ou d'injures. Il y a 1.450 enquêtes sur des dysfonctionnements à la suite de la saisine de l'IGPN, et il y a eu 19 morts au cours d'opérations de police. (...) Il faut que le gouvernement ait une parole de vérité et reconnaisse les dysfonctionnements et apporte des solutions ", a-t-elle poursuivi, prônant le retour de "l'ordre républicain", c'est-à-dire "la confiance du peuple français dans ses grandes institutions régaliennes : la police, la gendarmerie, l'armée et la justice".