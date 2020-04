Déconfinement : ce qu'Édouard Philippe a dit aux élus locaux

Durant deux heures, les responsables des élus locaux français ont pu à nouveau faire entendre leurs inquiétudes et leurs questionnements au Premier ministre. © LUDOVIC MARIN / POOL / AFP POOL / EPA

Après son discours à l'Assemblée nationale fixant le cadre général du déconfinement, le Premier ministre et plusieurs membres de son gouvernement ont échangé ce matin en visioconférence avec les responsables d'associations d'élus locaux. Durant deux heures, ces derniers ont pu à nouveau faire entendre leurs inquiétudes et leurs questionnements. « La tonalité a été très positive, affirme Gérard Collomb, maire de Lyon et président délégué de France urbaine. Édouard Philippe a tenu un discours de vérité dans lequel il n'a pas caché les difficultés. »

C'est aussi l'avis de Pierre Monzani, directeur général de l'Assemblée des départements de France (ADF) : « L'ambiance était grave, cordiale et surtout très constructive de part et d'autre. Il n'y a eu aucune pique, comme cela peut être le cas dans ce type de face-à-face. Cela témoigne de la gravité de la situation. » C'est ainsi que Dominique Bussereau, président de l'ADF, a proposé que les départements participent activement à la formation des brigades d'enquêteurs chargés de l'identification des personnes ayant été en contact avec des malades du Covid-19 afin de les tester.

Lors de cette réunion, les masques ont encore une fois été sur le devant de la scène. L'annonce faite par le Premier ministre sur la prise en charge par l'État de 50 % du coût de production des

