Alors que la chaîne franco-allemande diffuse le 7 janvier leur documentaire, Karim Miské et Marc Ball, les réalisateurs, Pierre Singaravélou, l'historien qui les a accompagnés dans l'écriture, ont accepté de se confier au Point Afrique. Et leur propos vaut le détour parce que, contrairement à ce à quoi on était habitué jusqu'à présent, ils montrent la colonisation à front renversé. Ce ne sont plus les colonisateurs qui observent et expliquent mais les colonisés qui s'expriment et agissent contre ce qu'ils considèrent comme uine entreprise des plus barbares car avilissantes, pas seulement pour eux mais pour l'Humanité. L'occasion de voir de plus près les mouvements d'émancipation, fers de lance de la vague de décolonisations qui a déferlé à partir du milieu des années 50 sur les empires coloniaux français, anglais, espagnols et portugais, entre autres. Comment s'y sont-ils pris ? Qu'ont-ils découvert ? Que nous révèlent-ils ? Ce sont là autant de questions auxquelles Miské, Ball et Singaravélou ont bien voulu répondre en nous dévoilant toutes les réalités derrière cette aventure politique, économique et culturelle qu'a été la colonisation.LIre aussi Colonisation : un crime contre l'humanité ?Le Point Afrique : Pourquoi avoir choisi cette forme de narration, en archives et animations ?Pierre Singaravélou : Il nous semblait important de rompre avec la forme traditionnelle du documentaire historique. La forme classique, avec...