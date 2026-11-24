Le Pakistanais Muhammad Zeeshan Ali, premier astronaute étranger à se rendre dans la station spatiale chinoise, à Jiuquanen Chine le 24 novembre 2026 ( CNS / - )

Le Pakistanais Muhammad Zeeshan Ali, premier astronaute étranger à se rendre dans la station spatiale chinoise, a déclaré mardi qu'il emporterait avec lui "les espoirs de 250 millions de Pakistanais" lorsque l'équipage décollera mercredi.

La mission Shenzhou-24 doit décoller mercredi à 08H18 (00H18 GMT) depuis le centre de lancement de Jiuquan, situé dans le désert de Gobi, au nord-ouest de la Chine, a annoncé mardi aux journalistes le porte-parole de l'Agence chinoise des vols spatiaux habités (CMSA), Zhang Jingbo, lors d'une conférence de presse.

Pékin investit massivement dans son programme spatial, cherchant à rattraper son principal rival, les États-Unis. La station spatiale chinoise Tiangong est gérée par des équipes de trois astronautes qui se relaient généralement tous les six mois.

Les responsables pakistanais ont salué la sélection d'Ali comme une étape importante dans les relations entre Islamabad et Pékin, soulignant la confiance et la "fraternité de fer" entre les deux pays.

Le ministre de l'Information, Attaullah Tarar, a également qualifié la mission de "source de joie et de fierté pour toute la nation".

En intégrant le nouvel équipage, Muhammad Zeeshan Ali, un "spécialiste de charge utile" (c'est-à-dire un membre d'équipage chargé de mettre en œuvre et de superviser les instruments scientifiques, satellites ou expériences embarqués), deviendra le premier astronaute étranger à embarquer à bord de la station spatiale chinoise Tiangong, a indiqué M. Zhang.

"Je porte sur mes épaules le nom du Pakistan, ainsi que les espoirs de 250 millions de Pakistanais", a déclaré M. Ali lors d'une autre conférence de presse pour présenter l'équipage.

Il s'est exprimé en anglais et dans un mandarin et ourdou fluides.

Le vol orbital auquel il doit participer, devrait durer environ cinq jours, avant de regagner la Terre à bord du vaisseau spatial Shenzhou-23, qui s'est arrimé à la station Tiangong en mai.

Ali n'est pas le premier ressortissant pakistanais à aller dans l'espace : l'exploratrice Namira Salim avait déjà pris part à une mission de l'entreprise de tourisme spatial Virgin Galactic, en octobre 2023.

La Chine est le premier partenaire commercial du Pakistan et un important investisseur.

La fusée Longue Marche 2F qui transportera l'équipage dans l'espace sera bientôt remplie de propergol, a indiqué Zhang Jingbo lors de la conférence de presse, ajoutant que l'équipage est en bonne santé.