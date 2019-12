Et de trois pour le haut-commissaire aux retraites. Après des révélations sur ses fonctions dans un institut de formation des assurances, puis au sein du groupe de formation IGS, Jean-Paul Delevoye avait pourtant affirmé avoir procédé à un « réexamen de sa situation personnelle ». Problème, selon Capital, il aurait aussi « oublié » de déclarer son siège au conseil d'administration de la Fondation SNCF auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Depuis le début de l'année 2016, il occupait ce poste au sein de l'entité chargée d'orchestrer les actions de mécénat du géant ferroviaire français. Une fonction qu'il assume de façon « bénévole », selon une source du magazine, apportant « beaucoup par ses grandes compétences et sa générosité ». Mais, la case numéro 6 de la déclaration qu'il a rendue à la HATVP, le 15 novembre dernier, prévoit explicitement de mentionner « des participations aux organes dirigeants d'un organisme public ou privé ou d'une société à la date de l'élection ou de la nomination et au cours des cinq années précédant la date de la déclaration ». Ce qu'il n'a pas fait à l'époque ni après le premier rappel à l'ordre en début de semaine.Lire aussi Retraites : pourquoi ça tangue dans la majorité Un conseil d'administration par anChaque année, depuis son entrée début 2016, Jean-Paul Delevoye se serait rendu à un des deux conseils d'administration de...