Cela commence à faire beaucoup. Après des révélations sur ses fonctions dans un institut de formation des assurances, puis au sein du groupe de formation IGS, Jean-Paul Delevoye avait pourtant affirmé avoir procédé à un « réexamen de sa situation personnelle ». Problème, selon Capital et Le Monde, il aurait aussi « oublié » de déclarer plusieurs autres fonctions qu'il occupe bénévolement.Le Monde révèle ce samedi matin qu'au moins deux autres fonctions, bénévoles, auraient dû apparaître dans sa déclaration d'intérês auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Le haut-commissaire aux retraites est ainsi le président de l'Observatoire régional de la commande publique des Hauts-de-France et membre du conseil d'orientation de l'Institut de recherche et débat sur la gouvernance (IRG).Concernant ce premier rôle, il lui permet notamment d'avoir un droit de regard sur des investissements locaux, alors que l'Observatoire régional de la commande publique des Hauts-de-France est rattaché à la région et à la préfecture. L'Institut de recherche et débat sur la gouvernance est de son côté une organisation philanthropique, qui "finance par l'octroi de dons ou de prêts des recherches et des actions qui concourent au progrès de l'homme par les sciences et le développement social" et totalise 250 millions d'euros d'actifs.Lire aussi Retraites : pourquoi ça tangue dans la majorité Un conseil...