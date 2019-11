Déchets numériques : pourquoi il ne faut pas déposer vos appareils usagés sur le trottoir

Les portables, « doudous des adultes », sont difficiles à collecter pour les recycleurs. Parce que nous y sommes attachés, par crainte que nos données personnelles ne soient mal utilisées ou simplement que nous les conservons « au cas où ». On estime que 100 millions de ces mobiles dorment dans les tiroirs des Français.« Les donner à son entourage ou à des associations est la meilleure option », estime Erwann Fangeat, de l'Ademe (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie). Le WWF France et le site dédié aux appareils reconditionnés Back Market se sont associés pour lancer le « Panda Phone », une collection d'iPhone reconditionnés par un acteur français.S'ils sont hors d'usage, il existe une filière avec deux éco-organismes financés par les industriels pour collecter, réutiliser, recycler ces produits. Sur le site jedonnemontéléphone.org, on peut imprimer une étiquette pré-affranchie ou se faire envoyer une enveloppe pour expédier gratuitement à l'organisme concerné qui les dépolluera en bonne et due forme.Obligation du livreur de reprendre votre vieil ordiSe débarrasser de son vieil ordinateur est encore plus simple. Il existe une liste de 6 000 magasins où l'on peut les déposer et 4 000 déchetteries. « On l'ignore souvent, mais quand on se fait livrer un ordinateur portable à domicile, le livreur ne peut pas refuser de reprendre l'ancien », rappelle Xavier Métay, qui suit le dossier pour la FNE. Pareil si vous vous êtes fait déposer l'appareil dans un point-relais, le vendeur devra alors récupérer votre vieux Mac ou PC hors d'âge ou bien organiser un système de collecte par colis. Quand on achète en boutique, le magasin a également l'obligation de collecter votre équipement usagé.A proscrire en revanche, déposer sa vieille tour d'ordinateur sur le trottoir comme un encombrant. « En région parisienne, elle est ramassée en moins de 5 minutes et va filer dans les ...