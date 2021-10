Déchets dans la mer: des élus marseillais dénoncent "un écocide"

Une plage de Marseille couverte de déchets le 5 octobre 2021 ( AFP / Nicolas TUCAT )

Au lendemain des pluies intenses qui ont entraîné des tonnes de déchets à la Méditerranée, des élus de la mairie de Marseille (gauche) ont dénoncé un "écocide" mardi, pointant la responsabilité de la métropole, en charge de la propreté.

"Je suis en colère parce qu'hier c'est un coup de poignard qui a été porté à une mer Méditerranée qui est déjà en grande souffrance (...), c'est un écocide", a fustigé Hervé Menchon, adjoint au maire de Marseille en charge de la biodiversité marine, lors d'une conférence de presse devant le conseil de métropole mardi.

Lundi, l'équivalent de plusieurs mois de précipitations s'est abattu sur Marseille, où les poubelles s'amoncelaient dans les rues depuis une semaine, du fait d'une grève des éboueurs. Mardi matin, des tonnes de déchets emportés par la crue de l'Huveaune et les pluies étaient déjà arrivés sur les plages.

"Ce n'est pas qu'une question de rues propres ou de rues sales, ce sont aujourd'hui des déchets plastiques, des déchets aluminium, qui jonchent les herbiers de posidonies", a déploré M. Menchon: "Aujourd'hui Martine Vassal (la présidente LR de la métropole, ndlr) porte une grave responsabilité dans ce désastre environnemental".

"On a une présidente de la métropole qui est venue dire vendredi (au conseil municipal) qu'il y avait une fin de conflit sur la gestion des déchets", a rappelé l'adjoint à la sécurité et à la prévention des risques, Yannick Ohanessian: "Gouverner c'est prévoir", a-t-il insisté, jugeant que les déchets auraient dû être ramassés en urgence, l'épisode météorologique de dimanche soir ayant été annoncé.

Les élus marseillais ont demandé que la ville récupère la compétence de la gestion des déchets: "Il est inacceptable que les déchets de la deuxième ville de France soient gérés par le maire de Gémenos (ville de la métropole Aix-Marseille-Provence, ndlr), a estimé l'adjointe en charge de l'environnement, Christine Juste.

Ramassage de déchets à Marseille le 5 octobre 2021 ( AFP / Nicolas TUCAT )

Contacté par l'AFP, un porte-parole de la métropole a assuré qu'"il n'y a plus de préavis de grève concernant les agents de collecte de la Métropole": "Nous nous étions engagés à remettre les rues en état sous une semaine, car les tournées ne peuvent faire la collecte du jour et le surplus en une seule fois, et l'épisode pluvio-orageux d'hier a entraîné du travail supplémentaire", a-t-il ajouté.

Dans de nombreux quartiers de la ville, aucun déchet n'a été ramassé depuis le début de la grève le 23 septembre, ont constaté plusieurs journalistes de l'AFP.

En début d'après-midi mardi, Martine Vassal a tweeté: "Pas de temps à perdre pour des polémiques stériles. Depuis 48h, les agents d'@AMPMetropole sont au travail sans relâche".

