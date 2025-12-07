 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Décès du photographe britannique Martin Parr à l'âge de 73 ans
information fournie par AFP 07/12/2025 à 14:53

Le photographe britannique Martin Parr, le 31 octobre 2025 à Paris ( AFP / JOEL SAGET )

Le photographe britannique Martin Parr, le 31 octobre 2025 à Paris ( AFP / JOEL SAGET )

Le photographe britannique Martin Parr, célèbre pour son esthétique saturée et son regard ironique sur la vie quotidienne de ses compatriotes, est décédé samedi à l'âge de 73 ans, a annoncé sa fondation dimanche dans un communiqué.

"C'est avec une grande tristesse que nous annonçons que Martin Parr (1952-2025) est décédé (samedi) à son domicile à Bristol", a-t-elle annoncé en même temps que Magnum Photos, agence pour laquelle le photographe avait très longtemps travaillé.

Corps cramoisis par le soleil, garden parties chapeautées... Martin Parr a accédé au rang de star grâce à son esthétique reconnaissable, avec gros plans et couleurs saturées, sa touche british et ses thèmes de prédilection, comme le tourisme de masse ou le consumérisme.

Son influence dépasse largement le cercle des amateurs de photographie, même si son œuvre presque documentaire, parfois taxée de kitsch, lui a valu d'avoir autant d'admirateurs que de détracteurs.

Né dans le Surrey le 23 mai 1952, Martin Parr a été initié à la photographie par un grand-père passionné, et avait commencé par des clichés en noir et blanc, à l'instar des grands maîtres des années 1970.

C'est au milieu des années 80 qu'il se fait remarquer avec "Last Resort", clichés de vacanciers de la middle class à Brighton, qui préfigure la suite de son oeuvre, avec son recours au flash même en extérieur.

Après un parcours semé d'embûches, il était devenu membre à part entière de l'agence Magnum en 1994,malgré le refus initial de Henri Cartier-Bresson. Il l'a ensuite dirigée de 2013 à 2017.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank