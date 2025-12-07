Décès du photographe britannique Martin Parr à l'âge de 73 ans

Le photographe britannique Martin Parr, le 31 octobre 2025 à Paris ( AFP / JOEL SAGET )

Le photographe britannique Martin Parr, célèbre pour son esthétique saturée et son regard ironique sur la vie quotidienne de ses compatriotes, est décédé samedi à l'âge de 73 ans, a annoncé sa fondation dimanche dans un communiqué.

"C'est avec une grande tristesse que nous annonçons que Martin Parr (1952-2025) est décédé (samedi) à son domicile à Bristol", a-t-elle annoncé en même temps que Magnum Photos, agence pour laquelle le photographe avait très longtemps travaillé.

Corps cramoisis par le soleil, garden parties chapeautées... Martin Parr a accédé au rang de star grâce à son esthétique reconnaissable, avec gros plans et couleurs saturées, sa touche british et ses thèmes de prédilection, comme le tourisme de masse ou le consumérisme.

Son influence dépasse largement le cercle des amateurs de photographie, même si son œuvre presque documentaire, parfois taxée de kitsch, lui a valu d'avoir autant d'admirateurs que de détracteurs.

Né dans le Surrey le 23 mai 1952, Martin Parr a été initié à la photographie par un grand-père passionné, et avait commencé par des clichés en noir et blanc, à l'instar des grands maîtres des années 1970.

C'est au milieu des années 80 qu'il se fait remarquer avec "Last Resort", clichés de vacanciers de la middle class à Brighton, qui préfigure la suite de son oeuvre, avec son recours au flash même en extérieur.

Après un parcours semé d'embûches, il était devenu membre à part entière de l'agence Magnum en 1994,malgré le refus initial de Henri Cartier-Bresson. Il l'a ensuite dirigée de 2013 à 2017.