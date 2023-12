Décès du philosophe italien Toni Negri à Paris

Antonio Negri annonce le 27 juin 1997 à Paris se rendre aux autorités italiennes et son retour en Italie ( AFP / JACK GUEZ )

Le philosophe altermondialiste italien Toni Negri, ancien meneur de mouvements d'extrême gauche, est décédé samedi matin à l'âge de 90 ans à Paris, a annoncé à l'AFP son épouse, la philosophe Judith Revel.

Leader des mouvements Pouvoir ouvrier puis Autonomie ouvrière dans les années 70, considéré comme l'un des maîtres à penser de l'extrême gauche italienne, il avait été arrêté en avril 1979 puis condamné quelques années plus tard pour "association subversive et constitution de bande armée", après des affrontements entre militants et police à Milan (nord) entre 1973 et 1977.

Élu député en 1983 sur la liste du Parti radical (droite libertaire) de Marco Pannella, il avait profité de son immunité parlementaire pour quitter l'Italie et se réfugier en France.

Devenu professeur à l'université Paris VIII, il avait décidé de rentrer en Italie en juillet 1997, après 14 ans d'exil, pour se livrer à la justice de son pays et "tourner la page". Il avait obtenu un régime de semi-liberté deux ans plus tard.

Ces dernières années, il avait notamment pris position en faveur de mouvements de travailleurs, soutenant par exemple les grévistes de la SNCF opposés à la réforme de l'entreprise de transport en 2018 ou ceux mobilisés contre un projet de réforme des retraites en 2019.

"Jusqu'au bout, il continuait à travailler et à prendre position", a souligné auprès de l'AFP Judith Revel.