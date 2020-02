Décès de Simon Coencas, dernier survivant des découvreurs de la grotte de Lascaux

Il faisait partie des quatre adolescents ayant découvert la grotte de Lascaux il y a 80 ans et en était le dernier survivant. Simon Coencas est décédé dimanche à l'âge de 93 ans à Paris, a-t-on appris auprès de son entourage, confirmant une information de France Bleu Périgord.Simon Coencas, qui était notamment revenu en Dordogne fin 2016 pour l'inauguration, au côté du président François Hollande, de « Lascaux 4 », réplique intégrale à l'identique de Lascaux, est décédé à Paris où il résidait, a indiqué Thierry Félix, historien spécialiste de Lascaux et proche de Simon Coencas, qui a été informé du décès par la famille du nonagénaire.Le 12 septembre 1940, avec trois copains âgés de 18 à 15 ans, Marcel Ravidat, Georges Agniel et Jacques Marsal, Simon Coencas, 13 ans à l'époque, avait découvert la grotte de Lascaux en « explorant un trou » cachant une cavité, sur la colline boisée dominant le village de Montignac (Dordogne). Le « trou » était en réalité une grotte ornée, des peintures réalisées il y a environ 18 000 ans et classées depuis 1979 au Patrimoine mondial de l'Unesco, un chef-d'œuvre souvent qualifié de « Chapelle Sixtine de la Préhistoire ».À la recherche d'un souterrainÀ l'origine de la découverte, il y avait le chien de Marcel Ravidat, tombé en arrêt devant un trou profond sur la colline de Lascaux. Le jeune homme était revenu l'explorer quatre jours plus tard, tombant en chemin sur trois jeunes du coin qui décidèrent de l'épauler. « Avec ma petite bande, nous cherchions le souterrain du vieux château voisin. Nous espérions trouver un trésor. Nous en avons trouvé un mais pas celui que l'on croyait », racontait fin 2016 Simon Coencas.Éclairés par une lampe-pigeon, ils ont progressé peu à peu « et à un moment nous sommes tombés sur la salle des taureaux », racontait-il alors. « Une merveille. Si grande, si impressionnante [...] Nous étions affolés. ...