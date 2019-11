Décès de Poulidor: la dernière échappée de "Poupou"

Raymond Poulidor à l'issue de la 14e étape du Tour de France 2015, entre Rodez et Mende, le 18 juillet ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Héros populaire par excellence et incarnation de l'éternel second, la légende du cyclisme français Raymond Poulidor est décédé mercredi à l'âge de 83 ans, emportant avec lui tout un pan de l'histoire du sport tricolore.

Celui qui était surnommé affectueusement "Poupou" est mort vers 2H00 dans la nuit de mardi à mercredi après avoir été hospitalisé début octobre au centre hospitalier de Saint-Léonard de Noblat, qu'il n'a pas quitté depuis, a annoncé son épouse. Raymond "était très fatigué depuis le dernier Tour de France", avait-elle expliqué peu après son hospitalisation.

Coureur au palmarès remarquable, à huit reprises sur le podium final du Tour de France entre 1962 et 1976, Raymond Poulidor, qui a toujours couru après le maillot jaune, était surtout un champion accessible et laborieux, méritant et malchanceux, des caractéristiques qui ont forgé sa légende tout autant que ses succès au fil d'une carrière terminée à 40 ans passés. Un demi-siècle plus tard, toujours présent au village-départ des étapes du Tour, il continuait à signer des autographes à des admirateurs de tous âges.

"C'est un personnage vraiment emblématique, adoré du public, a réagi Romain Bardet, le dernier Français à être monté sur le podium du Tour (2e en 2016, 3e en 2017). Il faisait le lien avec le cyclisme ancré dans les territoires. Je me souviens de lui sur le Tour mais aussi dans des courses de clochers, à côté des organisateurs. Il représente ce qu'est le vélo, un sport populaire et accessible".

Né le 15 avril 1936 dans une famille modeste des Gouttes, hameau d'un petit village de la Creuse, Masbarraud-Mérignat, Poulidor s'est imposé sur le vélo comme le rival de Jacques Anquetil, sa parfaite antithèse, devenant une figure majeure du sport de la France gaulliste, pompidolienne et giscardienne.

- Rival d'Anquetil -

Raymond Poulidor vainqueur de la Vuelta (Tour d'Espagne), à Madrid, le 16 mai 1964 ( AFP / - )

Malgré ses échecs répétés sur le Tour, Poulidor deviendra rapidement "Poupou" pour le grand public, qui appréciait la sportivité et la simplicité du champion.

Son nom est également vite devenu une sorte de marque déposée, une étiquette accolée en France à ceux qui ne savaient pas gagner. Un qualificatif injuste pour celui qui a collectionné 189 succès durant sa carrière. Vainqueur de Milan-San Remo (1961), dès sa deuxième saison chez les "pros" sous la direction d'Antonin Magne, longtemps son mentor, il remporta aussi le Championnat de France sur route (1961), la Flèche Wallonne et le Grand Prix des Nations (1963), le Tour d'Espagne (1964), le Dauphiné (1966 et 1969), Paris-Nice (1972 et 1973).

En 1964, il enleva aussi le Super-Prestige Pernod, désignant le meilleur coureur de la saison. La même année, dans le Tour de France, il livra un duel homérique à Jacques Anquetil sur les pentes du Puy-de-Dôme. Le Limousin parvint à distancer le Normand, mais insuffisamment pour endosser le maillot jaune. A Paris, il s'inclina finalement de 55 secondes.

Il quittera définitivement la compétition à la fin de l'année 1977. Mais avant de tirer sa révérence, il fut le plus rude adversaire d'Eddy Merckx dans le Tour de France 1974 (2e), à 38 ans, avant de monter sur le podium du Championnat du monde à Montréal (2e), toujours derrière le Belge.

Une fois à la retraite, il resta un personnage incontournable du Tour, cultivant également son incroyable popularité par des activités de consultant et, jusqu'à ces dernières années, des visites à travers la France pour s'occuper des vélos portant son nom.

pbl-kn/pga/ole