Décès de Paulo Gonçalves : le Dakar, 70 morts dont 25 pilotes

Le Dakar est à nouveau en deuil. Décédé ce dimanche après une chute, le motard portugais Paulo Gonçalves, 40 ans, est le 25e concurrent à trouver la mort sur le fameux et donc funeste rallye-raid depuis sa création en 1979. Tous étaient des hommes.Les motards ont payé le plus lourd tribut, avec vingt morts. Le triste précédent remontait à 2015 en Argentine avec la disparition du pilote polonais Michal Hernik, visiblement victime d'hyperthermie (coup de chaleur) et de déshydratation.Au total, plus de 70 personnes ont perdu la vie au cours ou en marge de l'épreuve. Courue pour la première fois en Arabie Saoudite, après avoir traversé l'Afrique et l'Amérique du Sud, le Dakar n'a pas échappé à la malédiction. Il a connu des années noires en 1986 et 1988, avec sept morts à chaque fois. En 1986, un crash d'hélicoptère avait coûté la vie à Thierry Sabine, fondateur du Dakar, et le chanteur Daniel Balavoine.Les motards, très exposésPatrick Dodin avait été le premier participant à décéder sur le Dakar en 1979. Le motard français avait chuté alors qu'il tentait de fixer son casque en se rendant au départ de l'étape Agadez-Tahoua au Niger.Il faut remonter à 1988 pour trouver trace des premiers concurrents à perdre la vie sans être aux mains d'un guidon, toujours au Niger. Kees Van Loevezijn, le navigateur néerlandais de Van de Rijt, était tué sur le coup après avoir été éjecté du camion d'assistance à la suite d'une embardée à plus de 180 km/h et plusieurs tonneaux. Le lendemain, Patrick Canado, coéquipier de René Boubet dans une voiture Range Rover, mourrait dans une collision avec un autre concurrent.En 1996, au Maroc, l'explosion d'un engin militaire, peut-être une mine, sera à l'origine de l'accident mortel de Laurent Guéguen à bord de son camion.Paulo Gonçalves n'est pas le seul top pilote à avoir trouvé la mort pendant le Dakar. En 2005, le motard italien Fabrizio Meoni, ...