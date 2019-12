Décès de Nicolas Chauvin : à Paris et à Bègles, le rugby a continué

Il y a un an... C'était hier. Le 9 décembre exactement. Sur la pelouse du vieux stade André-Moga de Bègles, un jeune homme s'effondrait sur un double plaquage haut et appuyé. Un colosse de 1,95 m et 95 kg, 18 ans à peine, qui découvrait le sport de haut niveau en tant que troisième ligne des Espoirs du Stade Français contre Bordeaux-Bègles. Nicolas Chauvin, victime d'un arrachement de la seconde vertèbre cervicale, succombait trois jours plus tard à l'hôpital de Bordeaux. LIRE AUSSI > «Personne n'a envie qu'on cherche les responsabilités», regrette le père de Nicolas ChauvinAidés par des psychologues mis à leur disposition par le club, les joueurs parisiens ont avancé comme ils pouvaient. « Le moment le plus fort, c'est quand le père de Nicolas est venu dans le vestiaire à Jean-Bouin, à la fin du match (NDLR : de Challenge européen le 14 décembre 2018) où un hommage a été rendu, nous confiait le capitaine Théo Richard quelques semaines après le drame. C'était poignant et bluffant de la part des parents de voir l'image qu'ils voulaient qu'on garde de leur fils : ne pas être rancunier, ne pas en vouloir à terre entière. » VIDÉO - Rugbyman décédé après un plaquage : « Nicolas avait la vie devant lui » Les Espoirs ont ensuite repris leur championnat, dans la difficulté. Le maintien n'a été arraché qu'à la dernière journée contre le Stade toulousain. « Au coup de sifflet final, il y avait un arc-en-ciel, raconte Philippe Chauvin, qui a assisté à toutes les rencontres à domicile. Peut-être que Nicolas nous a envoyé un petit signal. » Cette saison, le groupe s'est disloqué. Avec la réforme réduisant les écarts d'âge dans la catégorie, certains, qui avaient dépassé les 21 ans, ont quitté le groupe pour d'autres clubs. L'un des plus proches de Nicolas a lui arrêté le rugby.Les deux avants impliqués sur l'action jouent encoreLes Parisiens, actuellement septièmes ...