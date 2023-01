Décès de Modeste M'Bami : Modeste Saint-Germain

Décédé à 40 ans d'une crise cardiaque Modeste M'Bami a laissé de beaux souvenirs dans la capitale où il a évolué pendant trois saisons. Dans cette machine à emmerdes qu'était le Paris-SG des années 2000, le Camerounais a tout connu : la gloire, les titres en Coupe en France, plusieurs coachs, des drames, une grave blessure et un départ pour l'OM. C'était ça aussi, le championnat de France des années 2000.

Il n'y a pas vraiment de bel âge pour mourir, mais 40 ans, c'est définitivement trop jeune. 40 piges, c'est l'âge qu'avait Modeste M'Bami quand son cœur a décidé de s'arrêter un samedi de janvier 2023, emportant avec lui les souvenirs, encore frais, de toute une génération de supporters. On est préparés à dire au revoir à des anciennes légendes de ce sport comme Pelé, qui ont surtout joué dans nos souvenirs, sur des VHS, des livres ou dans les histoires que nos parents et grands-parents nous racontaient. Modeste M'Bami, lui, est un contemporain. Il est plus jeune que Zlatan Ibrahimović et à peine plus vieux que le top 50. Se souvenir de Modeste M'Bami, surtout quand on est un suiveur du PSG, c'est se rappeler une saison folle, la 2003-2004, achevée à une brillante deuxième place derrière un OL intouchable au début des années 2000. Arrivé de Sedan avec quelques kilos en plus, M'Bami a 20 ans quand il découvre la capitale et Vahid Halilhodžić, un coach qui n'a pas sa langue dans sa poche.

Le @PSG_inside a appris avec une profonde tristesse le décès ce jour de notre ancien joueur Modeste M'Bami. Le Club présente ses sincères condoléances à sa famille et ses proches? pic.twitter.com/TR7robsbvl

— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 7, 2023Après un passage marquant à Sedan, dans les Ardennes, pour celui qui avait marché sur le Brésil lors du sacre olympique du Cameroun à Sydney en 2000, Paris fait office de tremplin. Même si la saison 2003-2004 débute difficilement, le Camerounais trouve ses marques et forme avec Lorik Cana, un autre jeune milieu prometteur, un duo improbable dans l'entrejeu du 4-4-2 de Vahid. M'Bami a 20 ans, Cana, 19. Deux caractères différents, mais un abattage hors norme. Ce duo de gamins, entouré par des trouvailles maison sur le marché des transferts comme Sorín, Pierre-Fanfan, Ljuboja ou Reinaldo, va mener ce PSG à la deuxième place avec une défense de fer, une attaque clinique et une série d'invincibilité de dix-sept matchs en championnat. M'Bami, avec son timbre de voix si… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com