Décès de Luce Douady, espoir de l'escalade française par Léo De Garrigues (iDalgo) A 16 ans, Luce Douady, grand espoir de l'équipe de France d'escalade, est décédée dimanche 14 juin dans un accident. Elle a été victime d'une chute en contrebas d'un sentier d'accès à un secteur d'escalade de Crolles en Isère. Sur Facebook, son club, Chambéry, a réagi : "Luce, cette fille, cette jeune femme pleine d'énergie, de passions, de talents. Elle est partie comme elle a vécu en croquant la vie ! ». Elle avait été championne du monde cadettes de bloc en 2019 et avait également décroché un premier podium international chez les seniors en se classant troisième des derniers championnats d'Europe de difficulté.

