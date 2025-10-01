 Aller au contenu principal
Décès de la primatologue Jane Goodall à l'âge de 91 ans
information fournie par Reuters 01/10/2025 à 20:42

par Susan Heavey

La célèbre primatologue britannique Jane Goodall, également connue pour son engagement en faveur de la défense de l'environnement, est morte mercredi à l'âge de 91 ans, a annoncé l'institut qu'elle avait fondé.

L'Institut Jane Goodall a fait savoir sur les réseaux sociaux que la scientifique était décédée de mort naturelle.

"Les découvertes faites par le docteur Goodall en tant qu'éthologue ont révolutionné la science, et elle était un infatigable défenseur de la protection et de la restauration de la nature", indique l'institut.

Jane Goodall avait entamé en 1960 dans la région de Gombe, sur les rives du lac Tanganyika, dans l'ouest de la Tanzanie, l'étude comportementale qui a révolutionné les connaissances sur les chimpanzés.

Elle a créé en 1977 l'Institut Jane Goodall pour gérer en Afrique des centres d'accueil de chimpanzés sauvés du braconnage. La mission de l'organisation s'est depuis étendue à l'échelle mondiale.

(version française Camille Raynaud)

Environnement
