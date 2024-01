Décès de la légende brésilienne Mario Zagallo

Premier homme à avoir soulevé la Coupe du monde en tant que joueur (1958 avec un but en finale contre la Suède, et 1962) puis sélectionneur (1970), le légendaire Brésilien Mario Zagallo est décédé vendredi à Rio de Janeiro, à l’âge de 92 ans. Zagallo était également du quatrième sacre de la Seleçao , en 1994, puisqu’il était alors adjoint de Carlos Alberto Parreira, avant de redevenir sélectionneur pour le Mondial 1998 achevé sur une défaite en finale contre l’équipe de France. « C’est le plus grand entraîneur du monde , avait déclaré Aimé Jacquet juste après la victoire . Il me faudrait deux vies entières pour espérer égaler son palmarès. Je l´ai admiré en tant que joueur, puis entraîneur. Je souhaite qu’il ne m’en veuille pas de l’avoir battu » .

OBRIGADO, ZAGALLO! 🖤…

JB pour SOFOOT.com