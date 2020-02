Décès de la grande soprano italienne Mirella Freni

L'annonce a suscité immédiatement un florilège d'hommages sur les sites spécialisés d'opéra de la planète.

Née à Modène (nord) comme le ténor Luciano Pavarotti, elle a été sa partenaire sur scène et une grande amie.

Elle a partagé du reste la même nourrice que Luciano Pavarotti, leurs deux mères travaillant dans la même usine de tabac et ne pouvant pas les allaiter.

Mirella Freni fut une vedette de "l'après-Callas" à la Scala de Milan.

Mirella Freni (d) aux côtés du chef d'orchestre français Alain Lombard (c) et de la soprano espagnole Montserrat Caballé, le 1er septembre 1977 au Palais de la Musique et des Congrès de Strasbourg (est de la France) ( AFP / - )