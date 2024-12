Décès de l'ex-directeur de l'Unesco et scientifique espagnol Federico Mayor Zaragoza

L'ancien Directeur général de l'Unesco, Federico Mayor Zaragoza, le 29 novembre 2005 à Palma de Majorque, en Espagne ( AFP / Jaime REINA )

L'ancien Directeur général de l'Unesco et homme politique espagnol Federico Mayor Zaragoza est décédé à l'âge de 90 ans, ont annoncé jeudi l'institution onusienne et l'Université de Grenade, dont il a été le recteur.

"La grande famille de l'Unesco pleure ce soir Federico Mayor", a réagi sur X la directrice de l'instance Audrey Azoulay. "Scientifique, diplomate et poète, il s'était donné pour priorité la culture de la paix, orientant l'action de (l)'organisation en faveur de l'éducation aux droits de l’homme et de la prévention des conflits", a-t-elle ajouté.

"Un homme engagé pour la dignité humaine dont le travail à la tête de l'Unesco a tracé un chemin de valeurs universelles qui continueront à nous guider après son départ. Aujourd'hui, nous disons au revoir à un homme qui nous a appris à rêver d'un monde meilleur", a salué le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez, sur X.

L'Université de Grenade (UGR) "regrette profondément le décès de Federico Mayor Zaragoza", a écrit l'établissement sur son site internet. "C'était un grand intellectuel et un scientifique de grande envergure", a ajouté le recteur de l'UGR Pedro Mercado.

Né à Barcelone en 1934, Federico Mayor Zaragoza était biochimiste de formation et docteur en pharmacie.

Opposant au franquisme et proche d'Adolfo Suarez, qui dirigea le premier gouvernement après la mort de Franco, il a notamment été ministre de l'Education et des Sciences (1981-1982), et "a promu les premiers dépistages néonataux en Espagne, marquant un tournant dans la détection précoce des maladies rares", a souligné la ministre espagnole de la Santé Mónica García, sur X.

D'abord Directeur général-adjoint de l'Unesco, Federico Mayor avait pris la tête de l'agence onusienne en 1987 pour deux mandats successifs (1987-1999).