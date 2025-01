Décès de l'ancien ministre Didier Guillaume, chef du gouvernement de Monaco

Didier Guillaume, alors ministre de l'Agriculture d'Emmanuel Macron, dans la cour de l'Elysée le 24 juin 2020 à Paris ( AFP / Alain JOCARD )

L'ancien ministre français de l'Agriculture, Didier Guillaume, devenu en septembre ministre d'Etat de Monaco chargé de diriger le gouvernement de la principauté, est décédé vendredi d'une "maladie fulgurante", a annoncé la Principauté.

"Son Altesse Sérénissime le Prince Souverain a l'immense tristesse de faire part du décès de M. Didier Guillaume, ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, suite à une maladie fulgurante survenue lors de son hospitalisation", a indiqué un communiqué du cabinet du prince Albert de Monaco, sans préciser le lieu du décès de l'ancien sénateur socialiste.

Le 10 janvier, le Palais princier avait annoncé que Didier Guillaume allait "devoir subir un traitement nécessitant une hospitalisation programmée, qui ne lui permettra pas d’exercer ses fonctions de ministre d’État durant les prochaines semaines".

Une journée de deuil national a été décrétée le 23 janvier, jour des obsèques de l'ancien ministre d'Etat, qui seront célébrées en la cathédrale de Monaco à 11H00, a précisé vendredi soir le Palais princier.

Le président Emmanuel Macron a salué la mémoire de cet "élu enraciné dans la Drôme, humaniste en République". "Son engagement pour les autres était comme lui, vibrant, chaleureux, entier. De Bourg-de-Péage à Monaco. Je pense à sa famille. Je perds un ami", a-t-il écrit sur X.

"Didier Guillaume (...) était un homme solide et généreux. Un humaniste au plein sens du terme. À lui et aux siens notre gratitude et notre affection", a réagi sur X le Premier ministre François Bayrou.

Âgé de 65 ans, ce Drômois avait accumulé les mandats dans son département: maire de Bourg-de-Péage (1995-2004), président du Conseil général de la Drôme (2004-2015) puis sénateur (2008-2018).

"Profondément attristé d'apprendre le décès de Didier Guillaume (...) Ayons une pensée fraternelle en mémoire de son action au service de nos idéaux", a réagi le sénateur Patrick Kanner, qui a succédé à Didier Guillaume à la tête du groupe socialiste au Sénat.

Spécialisé dans les questions agricoles, cet ancien fidèle de François Hollande puis de Manuel Valls avait finalement accédé à un portefeuille gouvernemental sous Emmanuel Macron, en étant chargé de l'Agriculture de 2018 à 2020.

Auparavant, ce passionné de rugby avait été pressenti pour prendre la tête du comité d'organisation de la Coupe du monde 2023. Il y avait renoncé, la fonction étant essentiellement honorifique.

Après son départ du gouvernement en juillet 2020, il était devenu membre de la Ligue nationale de rugby et conseiller du président sur les affaires publiques.

Dans son communiqué, le prince Albert II de Monaco a salué les "qualités humaines" et "l'engagement remarquable" de Didier Guillaume "au service de la Principauté dès sa prise de fonctions le 2 septembre 2024".

Isabelle Berro-Amadeï, ministre des Relations extérieures de la principauté, est chargée de l'intérim à la tête du gouvernement monégasque, précise le communiqué.

Le gouvernement monégasque, non issu des urnes, présente au prince des projets de lois et assure l'administration de la principauté située en bord de Méditerranée.

Traditionnellement détaché par la France, le ministre d'Etat est nommé par le prince, qu'il représente.