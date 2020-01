Décès de Kobe Bryant : une pétition pour changer le logo de la NBA

Après l'émotion et la douleur, voici le temps des hommages. Quelques jours après la disparition tragique de Kobe Bryant, le quintuple champion NBA avec les Lakers de Los Angeles, décédé dans un accident d'hélicoptère dimanche, de nombreux anonymes ou stars du monde du sport ont proposé de rendre hommage à l'idole. Parmi ces propositions l'une rencontre un vif succès.Depuis quelques heures, une pétition circule en effet sur Internet et les réseaux sociaux pour changer le logo de la NBA en hommage à Kobe Bryant. NBA: Pétition pour faire de Kobe Bryant le nouveau Logo de la NBA - Signez la pétition ! https://t.co/jpFpFR0dlK via @ChangeFrance-- Jean Philippe Baguetto (@LeBoulangerdu87) January 28, 2020 Plus de 1,5 million de personnes l'ont déjà signée en quelques heures. Et le compteur ne cesse de tourner. Faire du meilleur joueur de la saison en 2008 l'image du prestigieux championnat nord-américain permettrait de lui rendre un hommage « éternel ». De ne jamais l'oublier.Sur les réseaux sociaux de nombreux supporters ont ainsi proposé différentes attitudes, reprenant les gestes les plus célèbres du joueur, pour le nouveau logo. Kobe Bryant changed the game.Maybe it's time to change the @NBA logo.RIP Black Mamba pic.twitter.com/ErDn6mIP5H-- Carwyn Thomas (@CarwynThomas94) January 27, 2020Tout le monde connaît le logo de la NBA. L'un des plus célèbres et populaires du monde, comme la pomme croquée pour Apple ou la virgule pour Nike. Depuis 1969, le prestigieux championnat nord-américain de basket est reconnaissable aux quatre coins du monde à travers son logo.Ce dernier représente, sur un fond bleu et rouge, la silhouette blanche de Jerry West, champion NBA avec les Lakers de Los Angeles en tant que joueur (1972) et dirigeant (à 6 reprises), balle dans la main gauche.Jerry West lui-même, qui est à l'origine de la venue de Bryant aux Lakers en 1996, ne serait pas opposé à ce changement. Proche du double ...