Décès de Kobe Bryant : l'hommage du public de Boulogne-Levallois

L'émotion était palpable. Avant le 8e de finale de Coupe de France contre Bourg-en-Bresse, les spectateurs du club de Boulogne-Levallois ont rendu un vibrant et émouvant hommage à Kobe Bryant ce mercredi soir. Le quintuple champion NBA avec les Los Angeles Lakers décédé tragiquement dimanche à l'âge de 41 ans.Après le coup d'envoi fictif effectué par la handballeuse Allison Pineau, le public a été invité à se lever et à applaudir durant 24 secondes. Une durée symbolique qui correspond au temps d'une possession au basket et, surtout, au numéro porté par Bryant.Une photo en noir et blanc de la star américaine, accentuant l'émotion, était projetée sur les écrans au-dessus du parquet où les joueurs des deux équipes sont alignés. Certains applaudissent, d'autres lèvent les bras au ciel en signe de respect. Dans les tribunes, des « Kobe », « Kobe » accompagnaient les applaudissements. Certains spectateurs portaient des maillots des Lakers pour l'occasion. Le club n'avait pas attendu de savoir si la Fédération donnerait des recommandations pour décider de cet hommage.« Ce n'est ni logique ni obligatoire de rendre cet hommage, c'est simplement naturel, explique Jean-Pierre Aubry, vice-président d'un club où a joué pendant une saison John Cox... cousin de Kobe Bryant. Tout le monde est sous le choc, c'est une tragédie. Ce joueur était l'histoire du basket, de notre sport. » Le week-end prochain, la même cérémonie sera respectée dans les salles de Pro B et de Jeep Elite. La Ligue de basket a demandé d'inclure ces 24 secondes d'applaudissement dans le protocole d'avant match.Après l'émotion, le jeu a repris sa place et les Metropolitans l'ont emporté, après prolongation (102-96), face à Bourg. Portée par un Bastien Pinault en verve (23 points en 23 minutes, 6 sur 8 à 3 points), la troupe de Fred Fauthoux se qualifie donc pour le Top 8 de la coupe de France (quarts et demi-finales) à ...