Décès de Kobe Bryant : «Il travaillait pour être le meilleur», affirme Boris Diaw

Quatre jours après, l'émotion est toujours aussi vive pour Boris Diaw. Actuellement en Côte d'Ivoire dans le cadre de son engagement avec les fusiliers marins de la Marine nationale française, l'ancien champion NBA (2014 avec les San Antonio Spurs) a pris quelques minutes pour s'exprimer sur la brutale disparition de Kobe Bryant.La star des Lakers est décédée dimanche dans un accident d'hélicoptère à Los Angeles avec 8 autres personnes dont l'une de ses filles Gianna. Au cours de leurs carrières en NBA, Bryant (20 saisons aux Lakers) et Diaw (14 saisons en NBA) se sont souvent affrontés. Président de Boulogne-Levallois, Diaw a suivi à distance l'hommage de son club au quintuple champion NBA mercredi soir.Quel est votre sentiment plusieurs jours après l'annonce de la disparition de Bryant ?BORIS DIAW. Il y a la même émotion, c'est toujours présent. Tu repenses au choc de la nouvelle, de ces quelques lignes dans la presse au moment de l'annonce que tu n'arrives pas à croire. Le sentiment d'incrédulité est toujours fort. C'était si brutal. Personne ne s'attendait à entendre ça. On sait ce que représente Kobe pour le basket et de manière générale.Qu'avait-il de si spécial ?Sa détermination. Tous ceux qui l'ont affronté un jour ont pu s'en apercevoir de près. Il mettait tout en œuvre pour s'entraîner, progresser et gagner. C'était sa mentalité. Sur le terrain, il savait tout faire dans le jeu, en attaque comme en défense. La plupart des joueurs ont une dominance sur un aspect, lui pouvait tout faire. Il était l'un des rares à en être capable.Sur le parquet, il était aussi réputé pour titiller ses adversaires...Il était surtout sûr de lui. Mais tous les très grands joueurs ont cette confiance en soi. C'est une qualité dans le sport de très haut-niveau. Certains pouvaient prendre cette attitude pour de l'arrogance mais, selon moi, ce n'était pas le cas. C'est de l'arrogance ...