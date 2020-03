Décès de Jean Fournet-Fayard, ancien président de la FFF

C'est une personnalité du football français qui vient de s'éteindre. Jean Fournet-Fayard, président de la Fédération française de football de 1985 à 1993, est décédé dimanche à 88 ans, a annoncé la FFF dans un communiqué. « Jean Fournet-Fayard a été un grand dirigeant, membre d'honneur de l'UEFA. Comme président de la FFF, il a œuvré avec passion pour le football, la formation française, avec notamment l'inauguration du centre de Clairefontaine, en 1988. C'était un homme de grande qualité, aux multiples talents, qui connut plusieurs vies de dirigeant, d'entraîneur et de joueur », a réagi l'actuel président de la FFF, Noël Le Graët, cité dans le communiqué.

« Cette nouvelle m'attriste et je tenais à témoigner ma sympathie à sa famille, ses proches mais aussi à ceux qui ont servi le football français à ses côtés », a pour sa part réagi dans un texte transmis à la presse le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, qui a rappelé que Jean Fournet-Fayard était président de la FFF quand il avait effectué ses débuts sous le maillot tricolore.

« Un grand serviteur du football français »

Michel Platini, qui fut capitaine et sélectionneur de l'équipe de France et présida l'UEFA de 2007 à 2015, a dit dans un communiqué envoyé à l'Agence France-Presse « garde[r] le souvenir d'un homme, grand serviteur du football français, dirigeant dans l'âme à l'énergie inépuisable et à

