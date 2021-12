Décès de Desmond Tutu, icône de la lutte anti-apartheid, à 90 ans

Des fleurs déposées devant un portrait de l'ancien archevêque anglican Desmond Tutu, décédé à 90 ans, le 26 décembre 2021 au Cap, en Afrique du Sud ( AFP / Gianluigi GUERCIA )

C'était la dernière des grandes icônes de la lutte contre l'apartheid: l'archevêque anglican Desmond Tutu, la conscience de l'Afrique du Sud mais aussi un rire espiègle et puissant, est mort dimanche à 90 ans.

Jusque récemment, le prix Nobel de la paix a imposé sa petite silhouette violette et son franc-parler légendaire pour dénoncer les injustices et écorner tous les pouvoirs.

Le président Cyril Ramaphosa a exprimé "sa profonde tristesse" face au décès de ce "patriote sans égal", "intègre et invincible contre les forces de l'apartheid , qui laisse une veuve, "Mama Leah", et leurs quatre enfants.

Cette mort représente "un nouveau chapitre de deuil dans l'adieu de notre nation à une génération de Sud-Africains exceptionnels" qui "nous ont légué" un pays "libéré", a-t-il ajouté, un mois après la mort de FW de Klerk, dernier président blanc du pays.

La perte de Mgr Tutu, "penseur, leader, berger", est "incommensurable", estime la fondation Mandela.

Après l'avènement de la démocratie en 1994 et l'élection de son ami Nelson Mandela, Desmond Tutu avait inventé le terme de "Nation arc-en-ciel". Il a présidé la Commission vérité et réconciliation (TRC) dont il espérait, grâce à la confrontation des bourreaux et des victimes, qu'elle permettrait de tourner la page de la haine raciale.

"The Arch", comme le surnomment affectueusement les Sud-Africains, était affaibli depuis plusieurs mois.Souffrant depuis longtemps d'un cancer de la prostate, il est mort, sans doute de vieillesse, paisiblement à 07H00 (05H00 GMT) dimanche, selon plusieurs proches interrogés par l'AFP.

Il ne s'exprimait plus en public mais saluait les caméras présentes à chacun de ses déplacements, d'un regard malicieux, d'un faible geste de la main, comme lors de sa vaccination contre le Covid ou, en octobre, à la cérémonie célébrant ses 90 ans.

L'ancien archevêque Desmond Tutu à la sortie du Brooklyn Chest Hospital, après avoir été vacciné contre le Covid-19, le 17 mai 2021 au Cap, en Afrique du Sud ( AFP / RODGER BOSCH )

Une prière a été organisée à la cathédrale Saint-George, son ancienne paroisse, où des passants sont venus déposer des fleurs et se recueillir.

"C'est si triste", soupire auprès de l'AFP Miriam Mokwadi, infirmière retraitée de 67 ans. "Tutu était un vrai héros, il s'est battu pour nous", dit-elle, tenant sa petite fille par la main.

- "Repère moral" -

Les joueurs sud-africains de cricket ont porté dimanche un brassard noir au premier jour d'une importante compétition contre l'Inde. Et la Montagne de la Table, qui surplombe la ville du Cap, sera illuminée de violet de dimanche soir jusqu'à ses funérailles, sans doute d'ici une semaine.

Elements de biographie de l'archevêque Desmond Tutu, icône sud-africaine de la lutte anti-apartheid ( AFP / )

Son ami le dalaï lama, chef spirituel des Tibétains, avec qui il a partagé des fous rires mémorables, a souligné "le lien spirituel" qui les unissait.

L'ancien président américain Barack Obama a salué "un ami, un mentor, un repère moral". "Sa chaleur humaine et sa compassion nous ont livré un message spirituel pour l'éternité", a réagi un autre ancien président des Etats-Unis, Jimmy Carter, membre comme Tutu du "Groupe des Sages" fondé par Mandela.

"Un géant est tombé", a salué l'opposant ougandais Bobi Wine. Son combat "restera dans nos mémoires", a estimé le président français Emmanuel Macron.

L'archevêque anglican sud-africain Mgr Desmond Tutu (g) reçoit le prix Nobel de la Paix du président du comité Nobel, Egil Aarvik, le 10 décembre 1984 à Oslo, en Norvège ( AFP / - )

Desmond Tutu s'était fait connaître aux pires heures du régime raciste de l'apartheid. Alors prêtre, il organise des marches pacifiques contre la ségrégation et plaide pour des sanctions internationales contre le régime blanc de Pretoria.Sa robe lui a épargné la prison.

Sa fille Mpho Tutu van Furth avait raconté à l'AFP à l'occasion des 90 ans du révérend, un souvenir d'enfance symptomatique de l'apartheid: "On s'était arrêtés sur la route et mon père est allé nous acheter des glaces. L'employé lui a dit qu'il ne servait pas les +kaffirs+. Mon père est sorti en trombe, nous n'avons pas mangé de glace ce jour-là".

Le combat non-violent de Tutu avait été couronné du prix Nobel de la paix en 1984.

L'archevêque Desmond Tutu lors d'un service funéraire pour les victimes d'émeutes, le 27 août 1990 à Soweto ( AFP / TREVOR SAMSON )

Après l'apartheid, fidèle à ses engagements, il avait dénoncé les dérives du gouvernement de l'ANC, des errements dans la lutte contre le sida aux scandales de corruption.

En 2013, il avait promis de ne plus voter pour le parti fossoyeur de l'apartheid: "Je n'ai pas combattu pour chasser des gens qui se prenaient pour des dieux de pacotille et les remplacer par d'autres".

Parmi ses autres combats, il a aussi défendu les droits des homosexuels -- "Je ne vénérerais pas un Dieu homophobe -- et milité pour le droit au suicide assisté.

La dernière fois que le pays a eu de ses nouvelles, c'était le 1er novembre. Loin des regards, il avait voté aux élections locales.

