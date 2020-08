Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Décès de Chadwick Boseman, héros du film "Black Panther", à l'âge de 43 ans Reuters • 29/08/2020 à 13:00









DÉCÈS DE CHADWICK BOSEMAN, HÉROS DU FILM "BLACK PANTHER", À L'ÂGE DE 43 ANS (Reuters) - L'acteur américain Chadwick Boseman, tête d'affiche du long-métrage "Black Panther" des studios Marvel qui mettait en scène pour la première fois un superhéros noir, est décédé d'un cancer du colon à l'âge de 43 ans, a annoncé vendredi sa famille. Boseman s'est éteint à son domicile de Los Angeles, avec sa femme et ses proches à ses côtés, après avoir lutté pendant quatre ans contre la maladie, a déclaré la famille de l'acteur sur le compte Twitter de celui-ci. "De 'Marshall' à 'Da 5 Bloods' (...) et plusieurs autres, tous ont été filmés pendant et entre d'innombrables chirurgies et chimiothérapies", est-il écrit dans le communiqué. "C'était l'honneur de sa carrière d'avoir donné vie au Roi T'Challa dans 'Black Panther'". L'acteur n'avait pas évoqué publiquement avoir été diagnostiqué d'un cancer du colon. (Jean Terzian)

