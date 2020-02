Décès d'un enfant : LREM va proposer un « congé universel de trois semaines »

« Faire preuve d'humanité », s'il en est encore temps. Après avoir choqué l'opinion au point de faire émerger un début de crise entre de la majorité et son gouvernement, les députés de La République en marche sont sur le point de faire amende honorable au sujet de la durée du congé octroyé en cas de décès d'un enfant. Lire aussi Sébastien Le Fol ? Gouvernement, majorité : des stagiaires aux « sous-doués »Tout est parti d'une proposition de loi portée par l'UDI destinée à étendre à douze jours le congé en question au lieu de cinq actuellement. Quelques semaines de colère et d'incompréhension plus tard, les députés LREM présenteront mardi, lors d'une réunion de groupe, un plan d'action en six axes. Un groupe d'élu a en effet rencontré, selon Le Figaro, associations et partenaire sociaux et compte proposer « répit de deuil de quinze jours ouvrés pour tous les actifs : salariés du privé, fonctionnaires et indépendants », ce qui va donc plus loin que la proposition initiale de l'UDI. Lire aussi Congé après le décès d'un enfant : qui est responsable de cette bourde ?« Notre majorité a été blessée »Outre cette mesure, le plan d'action comporte, toujours selon Le Figaro, une « aide financière universelle aux obsèques de l'enfant », la création d'un « parcours administratif facilité et un arrêt en douceur des aides liées à l'enfant », un « accompagnement psychologique de plein droit »,...