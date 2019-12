Décès d'Ibrahim Diarra : l'hommage de Castres à son ancien joueur

Ils se devaient de l'honorer une dernière fois. Joueurs, anciens, supporters sont venus en nombre ce samedi au stade Pierre-Fabre de Castres pour acclamer leur ancien joueur emblématique Ibrahim Diarra, décédé subitement mercredi à l'âge de 36 ans après un arrêt cardiaque. Rory Kockott et ses coéquipiers arboraient un brassard noir autour du bras avant leur entrée sur la pelouse pour affronter le LOU. Comme le demi de mêlée, encore au club, d'autres anciens coéquipiers de Diarra étaient présents.Entourant une photo de l'ancien troisième ligne international (1 sélection) disposée dans le rond central, Laurent Labit, le coach adjoint des Bleus qui l'avait entraîné à Castres et Montauban, avait réuni une dizaine d'ex-coéquipiers. Puis, à l'appel du speaker, les supporters du CO ont brandi un portrait d'« Ibou » tout en scandant le surnom du champion de France 2013, resté sept ans au club (2009-2016).Une cagnotte lancée pour ses funérailles au SénégalSous les yeux d'anciens internationaux comme Jean Gachassin et Jean-Pierre Garuet, une minute d'applaudissements était lancée par le public, comme sur les autres pelouses du Top 14 et de Pro D2 ce week-end. À plusieurs centaines de kilomètres de là, Laurent Travers, manager général du Racing 92, essuyait quelques larmes à l'Arena avant le match contre Montpellier. Le technicien avait côtoyé « Ibou » à Montauban (2005-2009) puis à Castres. Cette journée est évidemment marquée par l'hommage rendu sur toutes les pelouses à Ibrahim Diarra, décédé cette semaine Moments particulièrement émouvants à @CastresRugby, mais pas seulement... https://t.co/fUqLn74VWO pic.twitter.com/aB8Pd5S0bt-- Canal Rugby Club (@CanalRugbyClub) December 21, 2019 Et, à la sixième minute, tout le public castrais s'est levé pour applaudir Diarra, qui portait le numéro 6 du club. Histoire de montrer une nouvelle fois que son nom n'est pas prêt d'être oublié. ...