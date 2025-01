Décès d'Anne-Marie Comparini, fidèle de Bayrou en Rhône-Alpes

Anne-Marie Comparini avec Francois Bayrou, lors de la campagne pour les élections législatives, Lyon, le 6 juin 200è ( AFP / PHILIPPE MERLE )

Anne-Marie Comparini, fidèle de François Bayrou et ancienne présidente de la région Rhône-Alpes, est décédée dans la nuit de samedi à dimanche à l'âge de 77 ans, a-t-on appris auprès de son entourage.

L'ancienne députée du Rhône est décédée aux environs de 2h dimanche, à l'hôpital Édouard Herriot de Lyon où elle avait été admise aux urgences le 31 décembre, a indiqué un de ses proches à l'AFP.

"Anne-Marie Comparini, une femme de conscience et de courage", a réagi le Premier ministre sur X. "Intransigeante, refusant la compromission avec le Front national, elle devint pendant six années présidente de la région. Nous l’aimions et je l’aimais", a-t-il ajouté.

Née le 11 juillet 1947 à Orange (Vaucluse), Anne-Marie Comparini était encartée à l'UDF (centre-droit) et avait occupé les fonctions d'assistante parlementaire de l'ancien Premier ministre Raymond Barre de 1978 à 2001, ex-député du Rhône. Elle en est également l'adjointe à la politique de la Ville et des universités à la mairie de Lyon, quand M. Barre prend les rênes de la commune, entre 1995 et 2001.

Elue pour la première fois en 1986 au conseil régional de Rhône-Alpes (qui deviendra Auvergne-Rhône-Alpes avec la fusion de 2015), elle y sera régulièrement réélue jusqu'à en prendre la présidence en 1999.

Anne-Marie Comparini est alors élue avec les voix de la gauche et les élus UDF qui retirent leur soutien à Charles Millon après qu'il a accepté les voix du Front national en 1998.

Candidate à sa succession en 2004 sous l'étiquette UDF-UMP, elle échoue face au socialiste Jean-Jack Queyranne.

Députée du Rhône depuis 2002, elle se présente aux législatives de 2007 sous l'étiquette d'union UDF et Modem, tout nouvelle formation du centre fondée par le Premier ministre actuel François Bayrou. Mais elle est battue dès le premier tour.

Pressentie pour être candidate à la mairie de Lyon pour le parti de François Bayrou, elle annonce cependant son retrait de la politique peu après les législatives de 2007.

Elle a néanmoins déclaré soutenir Emmanuel Macron, président son comité de soutien lyonnais en 2022.

"Notre pays perd une femme d'honneur et de valeurs", a réagi Patrick Mignola, ministre des Relations avec le Parlement, ex-député de Savoie et ancien vice-président de la région.

Les élues et élus au Grand Lyon du groupe Alliance Sociale Démocrate et Progressiste (centre et gauche) ont loué la "gestion exemplaire" qui a marqué la présidence de Mme Comparini. "Première femme à présider la région Rhône-Alpes, elle a su incarner le courage et l'engagement face aux défis de son époque, notamment en s'opposant fermement à l'extrême droite", ont-ils ajouté dans un communiqué commun.

