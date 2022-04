Decathlon : des résultats bien supérieurs en 2021 à avant la crise du Covid-19

Decathlon à Montpellier, dans le sud de la France. ( AFP / PASCAL GUYOT )

Les ventes hors taxes du groupe Decathlon ont atteint 13,8 milliards d'euros, soit une progression de 21% par rapport à 2020.

Decathlon se porte bien. Le groupe de production et de distribution d'articles de sport a annoncé lundi 4 avril un chiffre d'affaires et un résultat net pour 2021 bien supérieur à son niveau d'avant la pandémie. Les ventes hors taxes du groupe, qui appartient à la galaxie Mulliez, ont atteint 13,8 milliards d'euros, soit une progression de 21% par rapport à 2020, a ajouté l'enseigne dans un communiqué.

La progression s'explique par un marché de l'équipement sportif très dynamique et par un effet de base favorable, les ventes en 2020 ayant été perturbées par l'épidémie de Covid-19. Decathlon a fait mieux en 2021 qu'en 2019, avant le déclenchement de Covid-19, lorsque l'enseigne avait réalisé 12 milliards d'euros de chiffre d'affaires.

La progression de son bénéfice net est également très forte par rapport aux années précédentes : 913 millions d'euros, contre 550 millions en 2020, année lors de laquelle il était "presque en ligne avec l'année précédente".

Le groupe est présent dans 70 pays, via 1.747 points de vente, et revendique 105.000 employés. Le niveau de ses ventes en ligne est resté très élevé en 2021, avec 21% du total des ventes, alors qu'il n'était que de 8% en 2019. En France, où Decathlon réalise un quart de ses ventes globales avec 324 magasins et 22.500 collaborateurs, il dit avoir réalisé un chiffre d'affaires de 4,2 milliards d'euros, soit une progression de quelque 18% par rapport à l'exercice précédent.

Polémique sur la Russie

L'enseigne s'est retrouvée récemment au coeur d'une polémique car elle continuait, au même titre que Auchan ou Leroy Merlin, à opérer en Russie malgré les appels du président ukrainien Volodymyr Zelensky à quitter ce pays pour ne plus être "les sponsors de la machine de guerre" russe. Decathlon a finalement annoncé fin mars la suspension de son activité en Russie (60 magasins et 2.500 salariés), évoquant des problèmes d'approvisionnement dans le contexte des sanctions internationales contre Moscou.

"Respectant scrupuleusement les sanctions internationales, Decathlon constate que les conditions d'approvisionnement ne sont plus réunies pour poursuivre son activité en Russie. Decathlon est amené à suspendre l'exploitation de ses magasins" , avait alors écrit dans son communiqué l'enseigne de la galaxie Mulliez.

Decathlon est présent en Russie depuis 2006 avec 60 magasins et un site de commerce en ligne dans 25 villes russes. L'enseigne est notamment présente dans la région de Moscou, où sont situés 22 de ses magasins. "Nous continuerons à accompagner nos 2.500 coéquipiers russes", avait-elle assuré dans son communiqué.

Interrogée par l'AFP, la CFTC, première organisation syndicale chez Decathlon, avait trouvé "dommage qu'il ait fallu attendre ce problème de logistique pour prendre cette décision"..