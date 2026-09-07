Débuts réussis pour Lucas Stassin à Séville

Lucas Stassin n’aura pas attendu bien longtemps pour se présenter à l’Espagne. Prêté par Saint-Étienne au Séville FC dans les toutes dernières heures du mercato, l’attaquant belge de 21 ans a inscrit son premier but en Liga ce dimanche , sur la pelouse de l’Espanyol Barcelone.

Entré à la 54 e minute, Stassin a profité d’une touche longue prolongée maladroitement par un défenseur adverse pour surgir au second poteau et envoyer le ballon au fond des filets à la 85 e . Premier match, premier but : difficile de demander mieux.…

AC pour SOFOOT.com