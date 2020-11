Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Débuts idéaux pour Djokovic Reuters • 16/11/2020 à 16:55









par Léo De Garrigues (iDalgo) Pour son entrée en lice aux ATP Finals, compétition qui réunit les 8 meilleurs joueurs de tennis de l'année, Novak Djokovic a expédié Diego Schwartzman (6-3, 6-2) en 1h18 de jeu. Breaké en début de match, le Serbe a vite remis les pendules à l'heure pour disposer de l'Argentin. Favori de la compétition après une année 2020 de haute volée (39 victoires en 42 matchs), le numéro un mondial a rassuré deux semaines après sa défaite surprise face à Lorenzo Sonego (6-2, 6-1) en quarts de finale du tournoi de Vienne. Il prend les commandes de la poule Tokyo 1970 en attendant le match entre Alexander Zverev et Daniil Medvedev.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.