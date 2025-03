Début du procès du féminicide de Chahinez Daoud, brûlée vive devant chez elle

Un policier participant le 24 mai 2023 à la reconstitution du meurtre de Chahinez Daoud, tuée en 2021 à Mérignac, près de Bordeaux ( AFP / MEHDI FEDOUACH )

"Je voulais la cramer": le procès pour assassinat de l'ex-mari de Chahinez Daoud, brûlée vive en 2021 à Mérignac, s'est ouvert lundi devant la cour d'assises de la Gironde, quatre ans après cette affaire retentissante dans laquelle des policiers avaient été sanctionnés.

Mounir Boutaa, 48 ans aujourd'hui, était sorti de prison fin 2020 après une condamnation pour des faits de strangulation et de menace avec un couteau sur son épouse.

L'ouvrier maçon, déjà mis en cause par une première conjointe, avait interdiction d'entrer en contact avec Chahinez Daoud, qu'il avait connue en Algérie en 2015, mais leur vie commune avait repris jusqu'en mars 2021.

Cette mère de trois enfants dont deux issus d'une première union, âgée de 31 ans, avait alors déposé une nouvelle plainte contre lui, mal enregistrée par un policier qui venait lui-même d'être condamné pour violences conjugales, parmi une série de "défaillances" pointées ultérieurement par une enquête administrative.

La victime n'avait pas de téléphone grave danger et son conjoint ne s'était pas vu attribuer de bracelet anti-rapprochement à sa remise en liberté.

Une cinquantaine de personnes ont dénoncé lundi ces dysfonctionnements avant l'ouverture du procès qui dure jusqu'à vendredi à Bordeaux.

"On dénonce surtout les pouvoirs publics, l'État qui ne fait pas son travail par manque de moyens financiers et par manque aussi de moyens humains, surtout au niveau de la police qui ne protège pas les femmes", a déclaré une manifestante sous couvert d'anonymat.

- "Annihiler" -

Quelques jours avant l'audience, l'avocat des parties civiles, Me Julien Plouton, a évoqué devant la presse "une traque, un harcèlement, une surveillance quasi quotidienne" de la victime pendant les deux mois qui ont suivi sa dernière plainte, avant le "déchaînement de violences inhumain" du 4 mai 2021.

Ce jour-là, l'accusé gare près du domicile familial, en banlieue bordelaise, un fourgon récemment acheté et aménagé pour observer discrètement l'extérieur. Il scrute les allées et venues de sa femme, qui ne peut le repérer, avant de l'attaquer dans la rue.

Reproduction faite le 5 mai 2021 d'une photo de famille montrant Chahinez (G), une femme de 31 ans brûlée vive par son mari à Mérignac, près de Bordeaux ( AFP / MEHDI FEDOUACH )

Il lui tire dans les cuisses avec un fusil, l'asperge d'essence et met le feu, filmant une partie des faits avec son téléphone. Un voisin ayant entendu hurler tente de s'interposer, en vain.

Le corps de la victime est retrouvé presque entièrement carbonisé, la tête dans le caniveau.

Pour Me Plouton, Mounir Boutaa voulait "tuer une femme, l'effacer, l'annihiler, la châtier".

L'homme est arrêté peu après. En garde à vue, il affirme d'emblée qu'il voulait "la cramer", "pour tout le mal qu'elle et la justice (lui) ont fait" en le faisant condamner, à tort selon lui.

Il ajoute avoir voulu "la punir", "lui laisser des traces" en la brûlant "un peu", "lui faire la peur de sa vie" mais nie avoir voulu la tuer.

- "Défaillances" -

"Pour lui, il n'y a pas de préméditation", affirment ses avocates, Me Anaïs Divot et Me Elena Badescu, soulignant que "les trois experts psychiatres" intervenus dans l'enquête ont conclu à "une altération de son discernement au moment des faits".

"En Algérie, il était doux mais une fois revenu ici c'est devenu un monstre", raconte la mère de la victime, Djohar Daoud, pointant avec son mari, Kamel, l'isolement de leur fille en France, dépourvue de protection familiale.

Des femmes déposent des fleurs le 5 mai 2021 à Mérignac, près de Bordeaux, sur les lieux où Chahinez Daoud a été brûlée vive la veille par son ex-mari ( AFP / MEHDI FEDOUACH )

Après sa mort, les deux grands-parents sont venus en Gironde s'occuper de leurs trois petits-enfants, âgés aujourd'hui de 16, 11 et huit ans.

Une inspection diligentée par le gouvernement de l'époque sur les conditions de remise en liberté et le suivi de l'ex-mari a relevé une série de "défaillances", tandis qu'une enquête de l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) pointait fautes et erreurs d'appréciation.

Cinq fonctionnaires ont été sanctionnés, dont le directeur de la police en Gironde et le commissaire de Mérignac alors en poste, pour avoir omis d'informer leur hiérarchie et la mission d'inspection que le policier ayant mal enregistré la plainte du 15 mars 2021 venait lui-même d'être condamné pour violences conjugales.

Son cas a conduit le ministère de l'Intérieur à préconiser une révocation automatique des policiers et gendarmes condamnés définitivement pour certains faits, dont les violences intrafamiliales.

Parallèlement au dossier pénal, la famille a lancé une procédure pour "faute lourde" contre l'État.

En 2023, 96 femmes ont été victimes de féminicide conjugal en France, un chiffre en baisse de 19% par rapport à 2022, selon le bilan du ministère de l'Intérieur publié le 26 novembre 2024.