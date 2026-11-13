Début de campagne en retenue pour le néophyte Teddy Riner "à l'écoute des soignants"

Le judoka français Teddy Riner à Osaka, au Japon, le 13 septembre 2025 ( AFP / Richard A. Brooks )

Teddy Riner, qui a créé la sensation cette semaine en annonçant sa candidature à l'élection présidentielle, a effectué vendredi son premier déplacement de campagne dans un hôpital de Saint-Denis pour "écouter les soignants", mais sans s'avancer sur ses réflexions "qui viendront après".

"J'avais besoin d'entendre ce que les soignants avaient besoin de faire passer comme message pour pouvoir après, moi et mes équipes, continuer à bosser le programme", a déclaré le judoka, quintuple champion olympique, à sa sortie de l'hôpital Delafontaine sans répondre aux questions des nombreux journalistes qui l'attendaient.

"J'en ai appris beaucoup, on a noté beaucoup de choses, on a écouté avant tout, et le temps de la réflexion va venir et on répondra aux questions après", a-t-il assuré.

Pendant près de trois heures, l'icône du sport français, arrivé en fin de matinée devant une nuée de caméras, a déambulé dans les différents services, commençant par celui des urgences pédiatriques, posant énormément de questions et faisant moult selfies.

"La santé, l'accès à la santé, c'est la première des choses dont les Français parlent", avait-t-il déclaré à son arrivée.

Chemise blanche sous un blazer bleu, le néophyte en politique de 37 ans doit désormais prouver sa crédibilité sur le terrain.

Sa visite surprise provoquait d'ailleurs des réactions contrastées au sein du personnel de l'hôpital.

Elle a mis "du baume au coeur" à Marie-Line, 58 ans, auxiliaire de puériculture, selon qui la santé doit être "une priorité". Mais d'autres soignants ont refusé de répondre aux journalistes, dénonçant "un coup de com".

Crédibilité

Teddy Riner a créé la surprise lundi en annonçant se lancer dans la course à l'Élysée.

Sa décision de se présenter remonte à l'après JO-2024 de Paris, où il a vu "tout un pays se rassembler, fier, heureux. Puis se diviser quelques semaines après", a-t-il expliqué dans une brève vidéo.

Se revendiquant "ni de droite ni de gauche", il a dit refuser de se résigner "à choisir parmi deux possibilités, celles des extrêmes".

La classe politique s'interroge sur son positionnement avec une question en tête : quels candidats pourraient être affaiblis par son irruption dans la campagne présidentielle.

Dans un entretien au Parisien accompagnant son annonce de candidature, il peut apparaître comme étant plutôt de centre-droit.

Teddy Riner prône ainsi une réforme des retraites "car le système actuel ne tient pas", et plaide pour "augmenter le salaire net", en allégeant les cotisations sociales. Il s'inquiète aussi d'une France qui "s'effondre sous le poids de la dette", où "l'autorité de l'État a disparu".

Avec Teddy Riner, la droite s'est "enfin" trouvé un candidat qui "ressemble à quelque chose", avait d'ailleurs ironisé mercredi le leader de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon.

"Vous envoyez quelqu'un qui est de droite et macroniste dans un hôpital, il va se faire ramasser", a-t-il renchéri vendredi, en marge de sa visite au salon "Made in France".

Mais le judoka, qui déplore aussi le fait "qu'on puisse briser l'avenir d'un jeune juste parce qu'il n'a pas le bon réseau, le bon nom ou la bonne couleur", pourrait également empiéter à gauche, sur les terres de LFI.

Teddy Riner a d'ailleurs choisi pour son premier acte de campagne Saint-Denis, ville populaire de la banlieue parisienne dirigée par l'Insoumis Bally Bagayoko.

Egalement interrogée depuis le salon Made in France, Marine Le Pen a indiqué ne pas connaître "le début du quart d'une proposition de Teddy Riner" et donc "ne pas être capable de se faire une opinion sur son projet politique".

En attendant d'en savoir plus sur ses idées, sa candidature a déjà été bien accueillie par celui qu'il ambitionne de remplacer. Emmanuel Macron s'est dit "très heureux" que ce "grand champion" s'implique dans la campagne.

Celui qui est présenté comme son bras droit, l'entrepreneur Philippe Véran, macroniste de la première heure, a cependant assuré dans un entretien à La Provence que son programme serait "très loin de celui de Macron".