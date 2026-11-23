Un procès sous haute sécurité s'est ouvert lundi à Lyon ( AFP / JEFF PACHOUD )

Raid et snipers sur le toit : un procès sous haute sécurité s'est ouvert lundi à Lyon, où une dizaine de personnes comparaissent pour une guerre meurtrière entre trafiquants de drogue en 2022, sans le principal accusé, détenu en Colombie.

Le palais de justice du Vieux-Lyon s'est transformé en véritable forteresse étant donné le profil de certains accusés avec le Raid au pied des colonnes, des snipers sur le toit et des CRS à l'entrée. Dans le box, les mis en cause sont encadrés par sept policiers cagoulés.

Ce dossier "fait l’objet d'un dispositif de sécurité renforcé", avait prévenu la cour d'appel de Lyon, sans plus de détails.

La cour d'assises spéciale du Rhône, composée uniquement de magistrats professionnels, examinera jusqu'au 18 décembre une série de violences commises en 2022 dans le quartier lyonnais de la Duchère, qui avait fait deux morts et une dizaine de blessés.

Le Raid déployé devant le palais de justice de Lyon, le 23 novembre 2026 ( AFP / JEFF PACHOUD )

A l'ouverture, le président a annoncé son intention d'enregistrer les débats pour "garder trace de ce qui a été dit à l'audience".

Karim Ben Addi, soupçonné par l'accusation d'avoir commandité ces violences contre des lieutenants qui s'émancipaient, sera le grand absent du procès.

Après s'être établi en Espagne, cette figure du narcobanditisme lyonnais, surnommée Fiston, selon les enquêteurs, a fui en Colombie en août 2022. Quelques semaines plus tard, fin octobre, il était arrêté dans les rues de Cali, après l'émission d'une notice rouge d'Interpol.

Il est depuis détenu à la prison de la Picota à Bogota et son extradition, qui semblait pourtant imminente, n'a pu avoir lieu à temps pour ce procès. Parmi les accusés figurent également un frère et un neveu de Karim Ben Addi.

La police dans la salle d'audience du palais de justice de Lyon où doit être jugé un double narchomicide, le 23 novembre 2026 ( AFP / JEFF PACHOUD )

La cour doit désormais répondre à plusieurs questions: sera-t-il jugé en son absence ou faut-il disjoindre son cas ? Des avocats d'autres accusés demanderont-ils un renvoi du procès ?

Les juges ne se pencheront pas, en revanche, sur des faits plus récents imputés à une petite dizaine de Colombiens, arrêtés à Lyon et dans ses environs. Selon plusieurs sources policières, ces "mercenaires" pourraient avoir été recrutés par Karim Ben Addi depuis sa prison pour l'aider à garder le contrôle de son réseau.

Ces derniers mois, plusieurs procès liés au narcobanditisme ont nécessité des moyens de sécurisation colossaux comme à Aix-en-Provence ces dernières semaines avec le procès d'un triple narcomicide, dont l'une des victimes était le frère du militant antinarcotrafic Amine Kessaci.