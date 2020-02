Incident diplomatique entre Paris et Bamako : l'ambassadeur malien en France, qui a accusé mercredi des soldats français de « débordements » dans les quartiers chauds de Bamako, a été rappelé dans son pays après avoir provoqué l'ire des autorités françaises pour des propos « faux et inacceptables ». Au lendemain des déclarations très mal reçues de l'ambassadeur Toumani Djimé Diallo au Sénat incriminant la Légion étrangère, le Mali a décidé jeudi de rappeler son diplomate et de dépêcher son ministre des Affaires étrangères en France pour arrondir les angles, selon des responsables maliens. Le ministre malien des Affaires étrangères, Tiébilé Dramé, devait partir jeudi soir pour Paris « pour apaiser la situation », d'après une source proche de la présidence. « Cette visite rentre dans le cadre du renforcement des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays », renchérit un communiqué des Affaires étrangères maliennes.L'ambassadeur malien avait été convoqué plus tôt jeudi au ministère français des Affaires étrangères, a appris l'Agence France Presse. « On lui a exprimé notre indignation devant ses propos sans fondement et choquants de la part d'un pays allié dans la lutte contre le terrorisme », a-t-on souligné au Quai d'Orsay. La veille, l'ambassadeur du Mali en France avait dénoncé devant la commission Défense du Sénat français les « problèmes » posés selon lui par la Légion...