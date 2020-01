Débat sur le climat : la chorale qui déchaîne les passions en Allemagne

Qui aurait cru qu'une innocente chorale pour enfants soit capable de déclencher une tornade de protestations aussi virulente sur la Toile et un débat houleux dans les médias ? La scène se passe juste après Noël. Une vingtaine de petites filles très sages sont réunies dans un studio de la WDR, la grande et respectable chaîne de radio et de télévision publique allemande, dont le siège se trouve à Cologne. Elles sont venues pour chanter le remake satirique d'une célèbre comptine pour enfants. C'est l'histoire d'une Oma, d'une mamie très cool, qui circule à moto dans son poulailler.Refrain original : « Ma Oma est une femme qui a la tête sur les épaules. » Dans la nouvelle version, la moto de la grand-mère consomme 1 000 litres de super par mois. Refrain : « Ma Oma est une truie de l'environnement. » D'ailleurs, la moto n'est pas son seul péché écologique. Oma va chez le docteur en SUV et manque de renverser un grand-père en fauteuil roulant sur son passage. Oma mange de la viande de porc industrielle à chaque repas et fait dix croisières par an. Bref, Oma est l'incarnation de ces baby-boomers, ces profiteurs inconscients et égoïstes qui s'apprêtent à laisser la planète dans un état déplorable aux générations à venir. À la fin de la chanson, on reconnaît en off la voix de Greta Thunberg qui sermonne : « We will not let you get away with this ! », autrement dit : la grand-mère et les baby-boomers ne s'en tireront pas comme...