Débat sur le 50+1 : stop ou Hanovre ?

Une semaine après l’abandon du projet visant à faire entrer des investisseurs extérieurs dans le capital de la Ligue de football professionnel allemande (DFL), le président de Hanovre 96, Martin Kind, n’entend pas lâcher l’affaire. Grand pourfendeur de la sacro-sainte règle du 50+1, ce dernier estime qu’il est plus que jamais temps de laisser tomber la tradition pour aller de l’avant.

Ce mardi, le président du Borussia Dortmund Hans-Joachim Watzke estimait, lors d’une conférence de presse, que la majorité des supporters allemands n’était pas contre l’idée, désormais morte et enterrée, de faire entrer un investisseur externe au sein du capital de la DFL, dont il est également le porte-parole. Sauf que, contrairement aux ultras, ces lambda ne l’auraient dit à personne. Et, donc, auraient vu leur volonté annihilée par une minorité bruyante. Selon Watzke, cet état n’aurait rien de surprenant. « À chaque idée qui est présentée au grand public, le grand public répond : pas bien » , a-t-il déclaré, pestant au passage contre un « problème de la société allemande » , ses compatriotes étant supposément « traditionnels, voire peut-être un peu vieux jeu. En Allemagne, utiliser le terme “investisseur” n’est peut-être pas la meilleure des idées » . Martin Kind a l’âge d’être « vieux jeu » (79 ans), et pourtant, le président de Hanovre 96 a une très forte envie d’envoyer valdinguer ce socle traditionnel que défendent vaille que vaille des ultras en majorité bien plus jeunes que lui et qui ont affiché, jusque dans les tribunes de son propre club, un viseur de fusil à lunette pointé sur son visage.

Hypocrisie et paix sociale

Si Martin Kind est autant revenu sous les feux de l’actualité en Allemagne, c’est parce que cet entrepreneur qui a fait fortune dans les appareils auditifs estime que la règle du 50+1 est un frein au développement du football allemand. Or, comme il l’a déclaré dans un entretien fleuve au quotidien Süddeutsche Zeitung paru ce mercredi, « il est de notre responsabilité commune que le football allemand reste compétitif et de pouvoir concurrencer les grandes équipes internationales » . Et cela passerait donc par la possibilité de faire rentrer des investisseurs dans le capital des clubs, quitte à leur filer la majorité des parts, ce qu’empêche actuellement le 50+1. Son Hanovre 96, à la tête duquel il est depuis 1997, évolue depuis maintenant cinq saisons en D2

Par Julien Duez pour SOFOOT.com