Débat démocrate aux États-Unis : la tension monte

Ils n'étaient plus que sept candidats pour le sixième et ultime débat démocrate de l'année à Los Angeles. Ce qui, pour beaucoup d'électeurs impatients de se réunir derrière un candidat, est une heureuse nouvelle alors que les primaires s'approchent à toute vitesse. Mais il n'y avait plus jeudi soir à Atlanta de candidats noirs ou latinos, faute d'avoir réussi à se qualifier. À part Andrew Yang, un entrepreneur d'origine taiwanaise, tous les candidats sont Blancs, trois septuagénaires et pour majorité issus de l'establishment politique : trois sénateurs ? Elizabeth Warren, Amy Klobuchar et Bernie Sanders ? et un ex-vice président, Joe Biden.Lire aussi Les États-Unis, cette gérontocratieEt même s'il y a un homosexuel, Pete Buttigieg, 37 ans et maire d'une ville de l'Indiana, et deux femmes, certains démocrates s'inquiètent de ce manque de diversité qui ne reflète pas la base du parti et risque de lui aliéner les minorités dont il dépend beaucoup. Dans un tweet, Cory Booker, le sénateur noir du New Jersey qui ne s'est pas qualifié pour le débat, s'est lamenté : « C'est une honte que le débat ce soir ne réflète pas la diversité de notre parti? » Il a demandé, avec d'autres, que les critères de sélection soient assouplis pour les prochains débats.Moins de deux mois avant les primaires de l'Iowa, la course à l'investiture démocrate reste très ouverte sans un chef de file qui soit assuré de récolter assez de...