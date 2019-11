Débarquement du 6 juin 1944 : mort d'un des derniers survivants français du commando Kieffer

Il avait l'habitude, avec les quelques autres survivants du commando Kieffer, de participer régulièrement aux cérémonies de commémoration du débarquement du 6 juin 1944. Jean Morel, l'un des trois rescapés toujours en vie de ce groupe de 177 fusiliers marins Français qui débarqua en Normandie peu avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, vient de s'éteindre à l'âge de 97 ans. « Nous lui devons tellement. Toutes mes condoléances à sa famille et à ses proches », s'est émue dimanche soir sur Twitter la secrétaire d'Etat auprès de la ministre des Armées, Geneviève Darrieussecq. Un de nos héros nous a quittés aujourd'hui. Jean Morel était parmi les Français Libres du commando Kieffer qui participèrent au débarquement de Normandie le 6 juin 1944. Nous lui devons tellement. Toutes mes condoléances à sa famille et à ses proches. pic.twitter.com/b8Jf8GHh0m-- Geneviève Darrieussecq (@gdarrieussecq) 24 novembre 2019Selon sa biographie très détaillée publiée sur le site « Parcours de vie dans la Royale » - géré par l'officier de marine réserviste Jean-Christophe Rouxel et rassemblant au total des photos de plus de 20 000 soldats -, Jean Morel est décédé dans la nuit du 22 au 23 novembre, à Saint-Malo (Côtes d'Armor). C'est dans cette ville bretonne, plus précisément dans le quartier de Rochebonne, que l'ancien fusilier marin profitait de sa retraite.Gravement blessé après le débarquementJean Morel, né le 27 septembre 1922 à Paris, avait rejoint les Forces françaises libres du Général de Gaulle outre-Manche après la capitulation française. Il était âgé d'à peine 21 ans quand il a débarqué sur les plages françaises, le 6 juin 1944. Gravement blessé à la jambe et au ventre peu après avoir posé le pied sur le sol français, entre Ouistreham et Bavent, le marin avait été rapatrié en Angleterre et ne revint en France qu'après la victoire des Alliés. Jean Morel avait rejoint les ...